9 yıllık sorun çözüldü

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Güzelyurt-Lefke çevre yolunun tamamlanamayan yedi kilometrelik bölümünün ihale edilebilmesi için bu hafta Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne teslim edileceğini açıkladı.

Canaltay, yolun ihale için teslim edilmesinin ardından yapım çalışmalarının kısa sürede başlayacağını belirterek, “Hedef, Güzelyurt-Lefke bölünmüş yolunun 2022 içerisinde tümüyle bölge halkının hizmetine açılmasıdır” dedi.

Açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, dün bölgeye giderek güzergah temizlenme çalışmalarını yerinde inceledi.



Bakan Canaltay, Güzelyurt-Lefke çevre yolunun yedi kilometrelik bölümünde, dokuz yıldır çözülemeyen ve yolun tamamlanmasına engel teşkil eden sorunları ekip çalışması ile ve iyi niyetli yaklaşım göstererek sekiz ayda çözmeyi başardıklarını, bu sayede bölge halkının uzun zamandır beklediği altyapıya kavuşacağını belirtti.