Bir heyecan daha

Ömer KADİROĞLU

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Kurultayı’nda genel başkanın belli olmasının ardından dün de Parti Meclisi üyeliğini kazananların belirlenmesi için oy sayımı yapıldı. Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda yapılan oy sayımı dün saat 16.00 sıralarında başladı. Sayım işlemi gece geç saatlere kadar sürdü. Oyların sayımı için 40 masa kuruldu; sayım işleminde 20’den fazla kişi görev yaptı.

Gazetemiz yayıma hazırlandığında Güzelyurt, Lefke ve İskele bölgelerinden kazananlar belli olurken, diğer ilçeler için sayım sürüyordu.

Resmi olmayan sonuçlara göre 3 ilçede parti meclisi üyeliğini kazanalar şöyle;

Güzelyurt PM üyeleri

Ali Kandulu

Süleyman Aldağ

İnal Uzun

Türel Özdaş

Pembe Gertik (Kadın Kotası)

Fuat Özan (Genç Kotası)

Lefke PM üyeleri

Tahsin Sabit



Ömür EkendalSonay Lord (Kadın Kotası)Hasip Uluhan (Genç Kotası)

İskele PM üyeleri

Salahi Serakıncı

Halil İbrahim Orun

Ümit Dolu

Ramazan Arslan

Şahin Avcil

Emine Uzun (Kadın Kotası)

Özgün Aydıntan (Genç Kotası)