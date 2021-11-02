Bir heyecan daha

Ömer KADİROĞLU
Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Kurultayı’nda genel başkanın belli olmasının ardından dün de Parti Meclisi üyeliğini kazananların belirlenmesi için oy sayımı yapıldı. Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda yapılan oy sayımı dün saat 16.00 sıralarında başladı. Sayım işlemi gece geç saatlere kadar sürdü. Oyların sayımı için 40 masa kuruldu; sayım işleminde 20’den fazla kişi görev yaptı.
Gazetemiz yayıma hazırlandığında Güzelyurt, Lefke ve İskele bölgelerinden kazananlar belli olurken, diğer ilçeler için sayım sürüyordu.
Resmi olmayan sonuçlara göre 3 ilçede parti meclisi üyeliğini kazanalar şöyle;
Güzelyurt PM üyeleri
Ali Kandulu
Süleyman Aldağ
İnal Uzun
Türel Özdaş
Pembe Gertik (Kadın Kotası)
Fuat Özan (Genç Kotası)
Lefke PM üyeleri
Tahsin Sabit
Sonay Lord (Kadın Kotası)
Hasip Uluhan (Genç Kotası)
İskele PM üyeleri
Salahi Serakıncı
Halil İbrahim Orun
Ümit Dolu
Ramazan Arslan
Şahin Avcil
Emine Uzun (Kadın Kotası)
Özgün Aydıntan (Genç Kotası)