Lastikler ateşlendi

Güney Kıbrıs’ta Vasiliko “Enerji Merkezi” kapsamındaki çimento fabrikası yanında, Mari-Kalavaş arasındaki bölgede faaliyet gösteren bir atık lastik işleme merkezinde çıkan yangın yürekleri ağıza getirdi

Politis gazetesi, atık lastik işleme merkezindeki parçalama makinesinde çıkan arıza nedeniyle başlayan ve Sivil Savunma Teşkilatı’nın bütün devlet birimlerini kendi yetki-görev alanları çerçevesinde eyleme çağırdığı yangın büyük güçlükle söndürüldü.

Habere göre, merkezde işlenmek üzere bekletilen çok sayıdaki oto lastiğinden çıkan siyah duman bölgeye ve Limasol kenti içerisine kadar yayıldı. Zehirli siyah dumanın insan sağlığı ve çevre açısından çok tehlikeli olması nedeniyle civar köylere “kapı ve pencerelerinizi kapatın” ve “tahliyeye hazır olun” uyarısı yapıldı.

Lastiklerin yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolandığı doğu kısmında olmaması ve itfaiyeyle diğer birimlerin yoğun çabalarından dolayı yangın zor da olsa kontrol altına alınıp söndürüldü.