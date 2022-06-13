Tahlil yapılacak

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu, Haspolat köyü civarında meydana gelen trafik kazasında, 62 yaşındaki yaya Hakkı Afşin’e çarparak ölümüne neden olan 19 yaşındaki sürücü Aktan Naim Yıltan Birkaya dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıdan alkol ve uyuşturucu için kan örneği alındığı açıklandı. Kazada hayatını kaybeden Afşin’in yolun sağında yürümesi gerekirken, solda banket içerisinde yaya olarak bulunduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 11 Haziran 2022 tarihinde saat 07.40 sıralarında Haspolat civarında meydana geldiğini anımsattı.

Polis, yönetimindeki JR 028 plakalı salon araç ile anayolda seyreden Aktan Naim Yıltan Birkaya’nın Ergüden Tic. LTD. önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip solda banket içerisinde yaya olarak yürümekte olan Hakkı Afşin'e çarptığını söyledi.

Polis, yoluna devam eden Birkaya yönetimindeki aracın solda bulunan çelik bariyerlere sol yan kısmı ile çarptıktan sonra tekerlekleri üzerinde durduğunu aktardı.

Polis, Afşin’in yolun sağında yürümesi gerekirken, solda banket içerisinde yaya olarak bulunduğunu belirtti.

Otopsi yapılacak

Polis memuru, kaza sonucu Hakkı Afşin’in almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini söyledi.

Polis, kazada JR 028 plakalı araçta 30 bin TL, Karayolları Dairesi'ne ait 3 adet yatay bariyerlerde ise bin TL tahmini hasar oluştuğunu açıkladı.

Polis, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde JR 028 plakalı araç sürücüsü Aktan Naim Yıltan Birkaya'dan alkol ve uyuşturucu analizi için kan örneği alındığını anlattı.

Polis, Hakkı Afşin’in cesedinin otopsi için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna yerleştirildiğini belirtti.

Kazayla ilgili alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyleyen polis,

ayrıca zanlının göz doktoru tarafından muayene edilmesi gerektiğini anlattı. Polis, soruşturma amaçlı zanlının iki gün poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Zanlının avukatı Hüsnü Tokatlıoğlu, tutukluluk talebine de süresine de itiraz etti.

Mahkeme, itirazı reddedip, zanlının iki gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.