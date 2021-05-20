Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in havalimanına gelen yolculara yapılan antijen testlerini yerinde inceleme fırsatı bulduğunu ve havalimanı personeliyle prosedürler konusunda sohbet ettiğini yazdı.
Gazete, Anastasiadis’in daha sonra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, Turizm Müsteşarı Savvas Perdios, otelciler ve seyahat acenteleri birlikleri temsilcileri ve Larnaka Havalimanı işletmeci şirket temsilcisinin katılımıyla havalimanında yer alan toplantıya katıldığını bildirdi.
Anastasiadis, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, yeni turizm sezonuna iyimserlik ve umutla yaklaştıklarını belirterek, toplantıda turizm sezonuyla ilgili planların ve problemlerin istişare edildiğini söyledi.
Turizme destek verdi
Turizm faaliyetlerine destek veren Rum lideri Anastasiadis, otelciler ve acente yetkilileriyle ortak toplantı yaptı
Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in havalimanına gelen yolculara yapılan antijen testlerini yerinde inceleme fırsatı bulduğunu ve havalimanı personeliyle prosedürler konusunda sohbet ettiğini yazdı.
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