Buna ne yapmalı?

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta 4 yıldır kaçak yaşam süren, hırsızlık yaptığı belirtilen Nijeryalı Takudzwa Eugene Nhamburo son işinde suçüstü tespit edildi.

Zanlı hırsızlık için girdiği öğrenci yurdundan çıkmak üzereyken işletmeci tarafından tespit edilince kaçmaya çalıştı.

Yurdun işletmecisi ile güvenlik görevlisi kaçmaya çalışan zanlıyı engellenmek istedi.

Zanlı kendisini tutmaya çalışan iki kişiyi darp edip, birinin sağ el serçe parmağının, diğerinin ise sol ayak bileğinin kırılmasına sebep oldu.

Olay yerinden kaçmayı başaran zanlı kısa sürede yakalanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, tutukluluk talep edildi.

Kameralar kayda çekti



Soruşturmayı yapan polis, zanlının 27 Ağustos 2020 tarihinde Göçmenköy'de Sammy Lytan Wairagala’ya ait evden Beko marka televizyonu çaldığını anlattı.Polis, güvenlik kameralarında yapılan kontrolde zanlının çaldığı televizyonu çuval içerisine koyup çıktığının tespit edildiğini belirtti.Polis, zanlının 3 Eylül’de ise Ada Dorm isimli öğrenci yurdundan kime ait olduğu bilinmeyen ve koli içerisinde HP marka dizüstü ile birlikte kaçmaya çalışırken tespit edildiğini aktardı. Polis memuru, zanlının kaçmasını önlemek isteyen yurt işletmecisi Ahmet Ekinci ve Mehmet Gürel'i vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı.Polis memuru, zanlının Mehmet Gürel 'in sağ el serçe parmağında, Ahmet Ekinci'nin ise sol ayak bileğinde kırık oluşmasına neden olduğunu kaydetti.Zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını belirten polis, yapılan muhaceret kontrolünde 2016 yılından beri KKTC'de izinsiz ikamet ettiği ve yasal statüde olmadığının tespit edildiğini belirtti.Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, henüz bulunamayan emareler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.