241’i sürat suçu işledi

Ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 330 araç sürücüsü kontrol edildi. Polis, çeşitli suçlardan dolayı 442 sürücüye ceza yazdı, 49 aracın trafiğe çıkışını yasakladı.

Polis açıklamasına göre, denetimlerde rapor edilen araç sürücülerinin 241’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 21’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 43’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 29’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, bir tehlikeli sürüş yapmak, biri kayıtsız araç kullanmak, 4’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmaktan ve 84’ü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.