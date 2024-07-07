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Üretim az, fiyatlar yüksek

Güney Kıbrıs’ta ilaç sorununun çözümü için AB’den yardım isteniyor

Üretim az, fiyatlar yüksek
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  Rum Sağlık Bakanı Mihalis Damianos Güney Kıbrıs’ta ilaç eksikliği sorunu yaşandığını,  bunun çözümü için bakanlığının Yunanistan’daki yetkililerle istişare içerisinde olduğunu açıkladı.

   Alithia gazetesine göre; Damianu Yunanistan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Marios Themistokleus da dahil yetkili kişilerle istişare içerisinde olduklarını, ilaç sorununun en geç önümüzdeki hafta çözülmesinin beklendiğini söyledi.
   AB üyesi küçük bir ülke olduğu için ilaç sanayii için cazip olmamasının Kıbrıs'ın  temel sorun olduğunu kaydeden Rum Sağlık Bakanı, bunun hem ilaç eksikliğine hem de fiyat farkına yol açtığını vurguladı.  "Küçük bir ülkenin büyük ve çok daha gelişmiş bir ülkeye göre daha fazla ilaç parası ödemesi haksızlıktır" diyen Bakan bu sorunu tek başlarına çözmelerinin mümkün olmadığını, AB çerçevesinde bütünsel bir çözüm bulunması gerektiğini anlattı. 

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YORUMLAR
Turkish Power
Turkish Power - 2 dakika Önce

Ab simartmasi sadakasi olmasa sicmaya gidemezsiniz

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