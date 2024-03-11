Mahkeme, Dürüst’e yurtdışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, KKTC vatandaşı 4 kefilin birer milyon kefalet senedi imzalaması, 400 bin TL nakit teminat ve 15 günde bir ispatı vücut şartıyla serbest kalmasına karar verdi.
YARIN DA AVCI İLE HASGÜLER MAHKEMEYE ÇIKACAK
Öte yandan yükseköğretimdeki skandal tutuklamalara, üniversiteleri denetleme yetkisine sahip YÖDAK’ın Başkanı Turgay Avcı ile daha önce kurulda üye olarak çalışan Prof. Dr. Mehmet Hasgüler de eklendi. Mehmet Hasgüler cumartesi mahkemeye çıkarılarak ek tutukluluk alırken, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ise tansiyonu yüksek seyrettiği için mahkemeye çıkarılmadan hakkında ek tutukluluk alınmıştı.
DÜRÜST AĞIR TEMİNATLA SERBEST
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kemal Dürüst bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Mahkeme, Dürüst’e yurtdışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, KKTC vatandaşı 4 kefilin birer milyon kefalet senedi imzalaması, 400 bin TL nakit teminat ve 15 günde bir ispatı vücut şartıyla serbest kalmasına karar verdi.
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YORUMLAR
İlkay Çıralı - 7 saat Önce
UBP kadrolarının yıllar içindeki fotoğrafı! Yazıklar olsun, etkin denetimsizliğin bir sonucu bu. Birçok dairede şaibe vardır ama herkes kör ve sağırları oynuyor! Eminim arkası gelecek, Kudret beyi cesaretinden dolayı tebrik ediyorum
Doğru Söz - 7 saat Önce
Bre aşağılıklar... Bre adi yapılanmalar... Savaş çıkarsa ilk kurşunlar bilindik hırsızlara. Rum kim ki sizin yanınızda. Bir Rumun gaspettiklerine bakın bir de Ulusaldakilerin ve siyasi yapıların. Esas düşman Rum değil. Esas düşman aha bu Dürüst piçi gibi ülkeyi lağıma çevirenler. Hepsine lânet olsun. Amin
Doğru Söz - 6 saat Önce
Haydi yüce(!) meclis göreve.! KKTC ye yakışan yasaları çıkarın. Yolsuzluğu, sahteciliği, rüşveti, vs. yasallaştırın da bitsin gayrı! Hepiniz rahat uyuyabilesiniz! Ben başka eşek! Çalmayı yolsuzluğu rüşveti marifet sayanlar mı yapınca rahatsiz olacak ve uyuyamıyacak! Aklımı sikeyim.
Doğru Söz - 7 saat Önce
Allah belâsını versin KKTC nin. Allah bin belâsını versin. Allah bin belâsıni versin. Allah bin belâsını versin...
Doğru Söz - 7 saat Önce
Rum 63 ten sonra 7 ye 3 oranına sadık kalmayıp biraz çalmış. UBP DP YDO KIBTEK'e ve diğer kamuya hiç geçici muhalif aldı mı? O zaman kim daha gâvur?
Doğru Söz - 6 saat Önce
Kemal " ya beni de kurtarın ya da sizi de yakarım " demiş. Akıllı ve işte böyle etkili savunma. KKTC' de tabii.
Temiz insanlar için ağır hatta çok ağır teminat ama bu kara delik, bu aşağılık ve bununla olan aşağılıklar ve siyaseti çalmak için yapan aşağılıl piçler için devede kulak. Allah tüm çalanların belâsını versin. Amin.