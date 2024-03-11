DÜRÜST AĞIR TEMİNATLA SERBEST 

Mahkeme, Dürüst’e yurtdışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, KKTC vatandaşı 4 kefilin birer milyon kefalet senedi imzalaması, 400 bin TL nakit teminat ve 15 günde bir ispatı vücut şartıyla serbest kalmasına karar verdi.



YARIN DA AVCI İLE HASGÜLER MAHKEMEYE ÇIKACAK

Öte yandan yükseköğretimdeki skandal tutuklamalara, üniversiteleri denetleme yetkisine sahip YÖDAK’ın Başkanı Turgay Avcı ile daha önce kurulda üye olarak çalışan Prof. Dr. Mehmet Hasgüler de eklendi. Mehmet Hasgüler cumartesi mahkemeye çıkarılarak ek tutukluluk alırken, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ise tansiyonu yüksek seyrettiği için mahkemeye çıkarılmadan hakkında ek tutukluluk alınmıştı.

