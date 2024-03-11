Öğrenci izni bitti

Gönyeli’de bir apartman dairesinde gürültü yapılandığına dair şikâyet üzerine olay yerine giden ülkede kaçak yaşam süren Nijeryalı Ayodeji Olabanji’yi tespit ederek, tutukladı.

Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılırken, zanlının ülkeye öğrenci olarak geldiği vurgulandı.

‘Polis, 9 Şubat 2024 tarihinde Gönyeli’de Martı Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda gürültü yapıldığı şikayeti üzerine olay yerine gidildiğini söyledi. Polis, zanlının apartmanın girişinde tespit edildiğini, yapılan kontrolde 29 Kasım 2023 tarihinden beri ülkede ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, Muhaceret Şubesinden araştırma yapacaklarını vurguladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.