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Erhürman: "Milletvekilinin ifadesi alınamaz, soruşturulamaz diye bir şey yok”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, milletvekillerinin dokunulmazlığının ifade ve soruşturmayı kapsamadığını, anayasanın 84. Maddesi'nin açık olduğunu kaydetti

Erhürman: "Milletvekilinin ifadesi alınamaz, soruşturulamaz diye bir şey yok”
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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, milletvekillerinin dokunulmazlığının ifade ve soruşturmayı kapsamadığını, anayasanın 84. Maddesi'nin açık olduğunu kaydetti.

“Sahte diploma” iddialarının vekilleri de kapsaması bağlamında konuşulan çelişkilere değinen Tufan Erhürman hukukçu kimliği ile konu ile alakadar anayasanın 84. Maddesi'ne açıklık  meclis konuşmasında getirdi.

Konu hakkında Erhürman, şunları söyledi, 

“Meclisin itibarı ile ilgili bir sıkıntı yaşandığı malumunuzdur. Sıkıntı büyüdükçe büyüyor. Anayasa 84. Maddesi'nde yasama dokunulmazlığını düzenliyor. Suç işlediği ileri sürülen vekil meclis kararı olmadan tutuklanamaz yargılanamaz. Suçüstü durumu bunun dışında ve hapis cezası 5 yıldan fazla ise…

Bu madde kürsü dokunulmazlığı veriyor bir de 5 yılı aşan suçlarda suçüstü hariç… ama yasanın hiçbir yerinde soruşturulamaz diye bir şey yoktur. Polis ifadesini alabilir, soruşturabilir. Yasama dokunulmazlığı buna engel değildir… Bunun meclis kürsüsünde açık bir şekilde ifade ediyorum… Suç iddiası varsa ve polis dosyayı savcıya götürdü ise soruşturulur ve hüküm giyerse de dönem sonunda cezasını çeker. Polis soruşturması dokunulmazlığı yok. Ayrıca savcılık dokunulmazlığının da kaldırılmasını isteyebilir" dedi.

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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 5 saat Önce

Siyasilere dokunulmazlık, adı üstünde sadece ve sadece siyasi dokunulmazlıktır. Çünkü o dokunulmazlık siyasetle ilgilidir başka birşeyle değil. Aksini savunan kesinlikle masum değildir. NOKTA

Dobra
Dobra - 8 dakika Önce

İŞİN GÜCÜN LAF EBELİĞİ MUHALEFET GÖRSÜN GÖZÜNÜZ BEKLERSENİZ OY AVCUNUZU YALARSINIZ

Turkish Power
Turkish Power - 3 dakika Önce

Milletvekili sadece meclisdeki dokunulmazligi kaldirilirsa sorgulanabilir olay su:milletvekili dokunulmazligini siyasetle sinirlayip adi suclar icin dokunulmazlik olmaz olay cozulur veya meclis arastirma komisyonu sorgular

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Dedektif Cezaevine gönderidi.
Dedektif Cezaevine gönderidi.
  1. KIBRIS

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