Yakılarak imha edilecek

-Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çevre Koruma Dairesi'nce fıstık kabuğundan imal edilen ithal hayvan yeminden alınan numunenin analizinde, pestisit içeriği (DDT) tespit edildiği kaydedildi.

128,5 tonluk hayvan yeminin Girne Limanı'ndan atık yakma tesisi bulunan Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm Tesisine götürüldüğü belirtildi.

Son zamanlara kadar kimyasal kalıntılı yemlerin bertarafının gömülerek yapıldığı, ancak yağmurla bahse konu kalıntıların yer altı sularına karışabilme olasılığından dolayı, kalıntı tespit edilen yemlerin yakılarak imha edilmeye başlandığı kaydedildi.

İmha işleminin Çevre Koruma Dairesi personelinin gözetiminde Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm Tehlikeli Atık Yakma Tesisi'nde ürünü ithal eden firma tarafından ücreti ödemek suretiyle gerçekleştirileceği de belirtildi.

Pek rağbet görmüyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, fıstık kabuğundan imal edilen ithal hayvan yemininin çok rağbet görmediğini söyledi. Naimoğulları, yemin ucuz olduğu için kepek yerine kullanıldığını ifade ederek, şunları belirtti:

“Daha önce yine gelmişti ve yine aynı sorun yaşanmıştı. Hayvancılık dairesi numune aldı ve yapılan testte pestisit kalıntısına rastlanmıştı. Özel bir şahıs bu ürünü getiriyor ve hayvancılara satıyor. Maliyeti düşük bir üründür; fıstık kabuğundan yapılmış pelettir. Getiren kişi bunu bir- iki tane büyük hayvancıya satıyor. Bunu çok fazla kullanan yoktur. Bu ürün kullanılmadan da hayvancılık yapabilir. Sürekli gelen bir ürün de değil. Ucuz olduğu için kepek yerine kullanılıyor.”