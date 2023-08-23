KKTC’de bir ilk olacak

Suna ERDEN

Pandemi döneminde Corona aşısı olanlar, sağlık sorunları yaşadıkları gerekçesiyle dünyanın çeşitli ülkelerinde mahkemelere başvururken, Kuzey Kıbrıs’ta da dava açılıyor.

Corona aşısı olduktan sonra kalp sağlığı başta olmak üzere birçok sorun yaşadığını belirten kişiler aşı mağdurları grubu oluştururken, yargı yoluna başvurmayı planlıyor.

Aşı davasını üstlenecek olan avukat Boysan Boyra, Almanya’da ve birkaç ülkede aşıyla ilgili dava açıldığını belirtti.

Boyra, benzer bir davanın çok yakında KKTC mahkemelerinde de açılacağını dile getirdi.

Aşı olduktan sonra vücudunda ağrı ve uzuvlarında şişliğin yanı sıra bitkinlik, yorgunluk ve uyku bozuklukları, kalp sorunları yaşayan insanların bir araya gelerek, dava için talepte bulunduğunu ifade eden Boyra, “Bana başvuran 4 kişi var” dedi.

Boyra, davacının aşı yaptıranlar, davalının ise Sağlık Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu olacağını belirtti. Avukat Boyra şunları söyledi:

“Aşı olmak konusunda zorlayıcı tedbir alan ne kadar makam varsa hepsi sorumludur. Pandemi döneminde tedbirleri alanlar ise Sağlık Bakanlığı ile Bakanlar Kurulu oldu. Alınan kararlarla aşı yaptırmak zorunlu hale getirildi; “aşı olmazsan okula, işe, mahkemeye gidemezsin, seyahat edemezsin” diyerek, insanları mecbur bırakıldı. Sosyal devletin her türlü hakkından mahrum kalma baskısıyla karşı karşıya kalanlar ikileme düştü ve çoğunluk aşı oldu.”

Yüksek tazminatlı davalar açılacak

Açılacak davaların yüksek meblağlı tazminat davaları olacağını söyleyen Boyra şöyle devam etti:

“Mesele aşı mağdurlarından biri defalarca ameliyat oldu. Hayatı kararı ve henüz sağlığına kavuşamadı. Davacı olacak herkesin kişisel durumuna göre belirlenecek tazminat oranı farklı olacak. Mesele kalıcı ve hayatını büyük ölçüde etkileyecek hasar alanların davası yüksek tazminatlı olacak.

Kişilerde yaşanan sorunların aşı kaynaklı olmadığını ıspatlamak sorumluluğu ise davalı tarafın olacak.

Araştırıyoruz, doğru yönde ilerlediği takdirde pek yakında dava başlayacak.”

Avukat Boyra, Almanya ve bazı ülkelerde yüzlerce insanın aşıların yan etkilerinden dolayı mahkemelere başvurduğunu ve açılan davaların sürdüğünü dile getirdi.

Bişekçioğlu: 4 aşıdan sonra kalp hastası oldum

Pandemi döneminde 4 aşı yaptırdığını ifade eden Cemil Bişekçioğlu ise aşılardan sonra sağlığının bozulduğunu söyledi.

Bişekçioğlu, 2 Sinovac 2 adet de BioNTech aşısı yaptırdığını; daha önce kalbinde sorun olmamasına rağmen şu anda ömür boyu ilaç kullanmaya mahkum olduğunu dile getirdi.

Bişekçioğlu şunları anlattı:

“Corona döneminde mecburen aşı oldum. Çünkü aşı olmayan markete dahi giremiyordu. Sosyal hayattan soyutlanmak zorundaydı. Çin aşısı dedikleri Sinovac’tan 2, Alman aşısı dedikleri BioNTech’ten de olmak üzere 4 aşı oldum. İlk etapta sağlığımla ilgili aksi bir durum yaşamadım. Ancak birkaç ay sonra nefes darlığı, aşırı yorgunluk başta olmak üzere garip belirtiler göstermeye başladım. Doktora gittim; tahliller yapıldı, filmler, EKG’ler çekildi ve kalp kapacıklarımda sorun oluştuğu anlaşıldı. Şimdi iki adet hap kullanıyorum ve ömür boyu kullanmaya mecburum. Aşılar yüzünden hastalandım, aşı yaptırmadan önce sağlıklıydım, şimdi kalp hastası oldum. Sadece ben değil yakınlarımda sağlık sorunu yaşıyor ve herkeste aynı belirtiler görülüyor. Özellikle aşıdan sonra hasta olduğunu söyleyenlerin neredeyse hepsi kalp hastası olduğunu ifade ediyor.

Corona döneminde panik havası vardı ve zorunlu hale getirildiği için aşı oldum. Şimdi çok pişmanım, keşke direnseydim.”

Okgül: Güvenmedim, aşı olmadım

Avukat Seda Okgül de Corona döneminde çıkan aşıların gerekli testlerden ve denemelerden geçirilmeden insanlara yapıldığını söyledi.

Okgül şunları ifade etti:

“Pandemi gibi zor bir süreci tüm dünyayla birlikte KKTC olarak biz de yaşadık. Salgınla mücadele kapsamında aşılar üretildi. Ancak bu aşılar gerekli faz süreçleri tamamlanmadan ve gerekli testler yapılmadan insanlara uygulandı. Devletlerin aldığı kararlar dolayısıyla insanlar aşı olmaya zorlandı. Mesela ben aşı olmadığım için 5 ay süreyle mahkemelere giremedim, dolayısıyla mesleğimi yapadım. Buna rağmen direndim, çünkü aşılara güvenmiyordum. Şimdi aşı olan birçok kişi sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.”