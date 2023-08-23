Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) borcu olan kamu kurumlarının elektriği önümüzdeki haftadan itibaren kesilecek.

Borç listesinde devlet ilk sırada, belediyeler ise ikinci sırada yer alıyor. Devletin Kıb-Tek’e borcunun 517 milyon 015 bin TL olduğu belirtilirken, bu tutarın içerisinde bakanlıkların, savunmanın, dairelerin yer aldığı kaydedildi.

Belediyelerin ise borç miktarının 154 milyon 656 bin TL olduğu açıklandı. Rum, Maronit ve Pile’de yaşayan Türklerin borç bakiyesi 101 milyon 491 bin olarak görülürken, ülke genelindeki tüm camilerin Kurum’a olan borcunun 8 milyon 965 bin olduğu belirtildi. Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nun ise borç miktarının 4 milyon 411 bin TL olduğu açıklandı.

Gelecek hafta pazartesi gününden itibaren harekete geçeceklerini ifade eden El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Kıb-Tek’e birikmiş elektrik borçlarının ve taksitlerinin artarak devam ettiğini belirtti. Tuğcu, “Birikmiş borç ve taksit gerilikleri ödenmediği takdirde El-Sen olarak borç listeleri ile birlikte kamuoyuyla paylaşılarak Kıb-Tek’e borcu olan bakanlıklar, devlet daireleri, savunmayla ilgili kurumlar, BRT, camiler, su motorları ve belediyelerin önümüzdeki haftadan itibaren elektrik akımları kesilecektir ”dedi.

Kıb-Tek’e birikmiş borcu olan kurumlar

Devlet kurumları: 517 milyon 015 bin TL

Belediyeler: 154 milyon 656 bin TL

Rum, Maronit ve Pile’de yaşayan Türkler: 101 milyon 491 TL

Camilerin toplamı: 8 milyon 965 bin TL

BRT: 4 milyon 411 bin TL.



