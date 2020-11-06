Arıklı: Erken seçim hamlesi

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, UBP’de yaşanan sürpriz gelişmeyle ilgili yaptığı değerlendirme adayların çekilmesinin erken seçime hazırlık hamlesi olduğunu iddia etti.

tv2020’de Gündem Özel Programı’na telefonla katılan Arıklı şunları söyledi:

“Bana göre önümüzdeki Ocak- Şubat gibi erken seçim olacak. Erken seçime birlik içinde gidilmesi için adaylar çekildi ancak yetkililer daha aydınlatıcı bilgiler vermeli. Eğer Başkanlık için vekalet verilseydi böyle olmayacaktı.”

Arıklı, ayrıca bir süre önce vekillik görevinden istifa eden ancak kararı henüz Meclis’te onaylanmayan UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün partide bazı görevler alabileceğini söyledi.

Arıklı “Özgürgün yakın arkadaşım ve bizzat sordum. Bana kurultay için değil ama başka görevler için teklifleri aldığını, bunları değerlendireceğini söyledi” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020, 11:17