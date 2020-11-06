UBP’de ‘şok’ gelişme

Ömer KADİROĞLU - Serdar ŞENGÜL

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) üyeleri yarın yapılması beklenen ikinci tur seçime hazırlanırken,

Genel başkanlık için yarışan Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy’un dün öğle saatlerinde adaylıktan çekilmesiyle büyük bir şok yaşandı. Diyalog’a konuşan Divan Başkanı Zorlu Töre, her iki adayın da yazılı belge vererek adaylıktan çekildiğini ve parti genel sekreteri Ersan Saner’in genel başkanlığa vekalet edeceğini söyledi.

Hasan Taçoy da Diyalog’a yaptığı açıklamada Ersan Saner’in bugün hükümeti kurmakla görevlendirileceğini, 20 gün sonra yapılacak kurultayda ise tek aday olacağını söyledi. Taçoy, adaylıktan çekilme kararını parti ve ülke bütünlüğü için aldığını; iddia edildiği gibi önceki akşam herhangi bir yerde herhangi bir toplantıya katılmadığını belirtti.

Sürpriz gelişme

UBP’de genel başkanlık seçimine kısa bir süre kala dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Kurultayda ikinci tura kalan Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy genel başkanlık yarışından çekildi. UBP’nin

11. Olağanüstü Kurultayı’nda 2. turda yarışacak Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy’un adaylık başvurularını geri çekmesi nedeniyle, 7 Kasım Cumartesi günü yapılması öngörülen kurultay gerçekleşmeyecek.

Bu adım UBP’de şok etkisi yaratırken, karara tepki gösteren UBP Balıkesir Örgüt Başkanı Hasan Solakay istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Solakay, Sucuoğlu ve Taçoy’un adaylıktan geri çekilmesi ve kurultayın iptal edilmesi kararı nedeniyle istifa ettiğini belirtti.

Baskı iddiası

Kulislerde Faiz Sucuoğlu’na baskı yapıldığı konuşulurken, dün UBP Parti Meclis Grubu saat 10.00 sıralarında toplandı.

Yaklaşık 4,5 saat süren toplantı ardından UBP Genel Başkan vekili Hamza Ersan Saner basına açıklamalarda bulundu. UBP Genel Başkan vekili Hamza Ersan Saner, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında UBP’nin kurultay sürecini başlattığını ve birinci tur seçimlerini tamamladığını anımsatarak, ikinci tura kalan iki adayın kendilerine yaptıkları başvuruyla adaylıktan istifa ettiklerini söyledi. Saner, “Kimse yapılan spekülasyonlara, gerçek dışı iddialara kulak vermesin” dedi.

UBP yazılı açıklama yaptı

Her ne kadar birlik mesajları verilse de gün boyu kulislerde adayların baskı gördüğü iddia edildi. Bunun üzerine UBP yazılı açıklama yapmak zorunda kaldı. Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy’un kurultayda adaylıktan feragat etmesinin parti sevgilerinin, Kıbrıs Türkü’ne hizmeti her şeyden önde tutmalarının, şahsi beklenti yerine halkın çıkarlarını gözetmelerinin, efendiliklerinin bir sonucu olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada kimsenin spekülasyonlara, gerçek dışı iddialara kulak vermemesi istenirken, ikinci tur sürecinde bir kutuplaşma ihtimalinin doğması nedeniyle kurultayın iptal edildiğine dikkat çekildi.

tv2020’ye konuştular

Kamuoyunda tartışmalar sürerken adaylıktan çekilen Hasan Taçoy ile Divan Başkanı Zorlu Töre tv2020’de Gündem Özel programına telefonla katılarak önemli açıklamalar yaptı.

Töre, Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy’un kendi iradeleriyle adaylıktan çekildiğini ifade etti.

Parti başkanlığına Saner vekâlet edecek

Tüzük gereği 45 gün içinde yeni bir kurultaya gidileceğini söyleyen Zorlu Töre, divan heyetinin bir toplantı yapacağını belirtti.

Töre şunları söyledi: “Her iki aday da kendi iradesini ortaya koydu. Ayrıca her iki adayı sözlü olarak da dinledik. Bunun üzerine bende yazılı olarak adaylıktan çekilme yazılarını talep ettim ve bundan sonraki süreçte de divan olarak bizim bir yetkimiz yok.”

Töre, partinin yetkili organlarının yeni bir kurultay tarihi belirleyeceğini, bunun tüzüğe uygun olarak yapılacağını Siyasal Partiler Yasası ve UBP Tüzüğü’nün bunu emrettiğini söyledi. Töre, parti genel sekreteri Ersan Saner’in genel başkanlığa vekalet edeceğini, ayrıca hükümeti kurma görevini yürüteceğini söyledi.

Taçoy: Kırılmalar olabilirdi

Hasan Taçoy da Ersan Saner’in bugün hükümeti kurmakla görevlendirileceğini, 20 gün sonra tek adaylı bir kurultay yapılabileceğini ifade etti. Aldığı karardan dolayı rahat olduğunu dile getiren Taçoy, “Önceliğim partimdir ve eğer süreç devam etseydi bazı kırılmalar olabilirdi. Bunun önüne geçtiğimize inanıyorum. Bizim iç kavgadan ziyade ülkemizdeki icraatları hayata geçirmemiz şarttır” dedi.

Taçoy, milletvekili arkadaşlarından tepki görmediğini söyleyerek “Tüm vekil arkadaşlarımla bu hususu değerlendirdik ve nitekim bu karar açıklandı” şeklinde konuştu. Hasan Taçoy, herhangi bir baskı veya müdahale sonucu çekilme kararı almadığını ifade ederek, şunları söyledi: “Partimizi düşünmek zorundayız. Ülkemizin geleceğini düşünebilecek tecrübedeyiz.”