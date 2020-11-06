30 bin nakit ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Paşaköy ile Vadili arasında meydana gelen ve Oğuzhan Çilo’nun (29) ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan traktör sürücüsü Sait Uzun (38) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebi ile ikinci kez mahkemeye çıkarıldı. Zanlı 30 bin nakit, toplam 400 bin TL kefalet senediyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Teminat duruşmasında olguları hatırlatan polis memuru, 1 Kasım 2020 tarihinde saat 05.45 sıralarında Paşaköy-Vadili anayolu üzerinde meydana gelen kazada, Oğuzhan Çilo yönetimindeki NG 488 plakalı aracın viraja geldiği esnada, Sait Uzun kullanımındaki traktörün arkasına takılı olan tırmığa çarptığını söyledi.

Polis, kaza sonucu NG 488 plakalı araç sürücüsü Oğuzhan Çilo’nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Polis memuru, kazaya neden olan tırmığın traktörden 478 santim daha geniş olduğunu belirtti.

Zanlının kazanın ardından gözaltına alındığını, mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kişinin 200’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.