Ortam gerildi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e yakınlığıyla bilinen Dışişleri Bakanlığı üst düzey uzmanlarından Harry Theocharous, Kuzey Kıbrıs’taki Rum mülklerinin yabancılara satışıyla ilgili 95’ten fazla kişi hakkında ‘Uluslararası Tutuklama Emri’ çıkarıldığını açıkladı.

Eski Rum mülklerinin yabancılara satışının yasa dışı olduğunu ve cezalandırılacağını belirterek korku vermeye çalışan Theocharous, ‘Dikkat’ başlıklı açıklamasında şöyle dedi:

“Türkiye’nin, Kıbrıs işgalinden sonra Rumlardan çalınan mülklerin uygunsuz tahsis edilmesiyle ilgili olarak, Kıbrıs vatandaşları dahil olmak üzere, çeşitli ülke vatandaşlarına yönelik 95’ten fazla uluslararası tutuklama emri çıkartılmıştır. Ortaya çıktıkça bu listeye yeni isimler eklenmeye devam edecek.

İşgal bölgelerinde yasal olmayan Kıbrıs Rum mallarının satılmasıyla ilgili kişi veya firma tanıyorsanız lütfen yerel yetkililere haber veriniz.

Sözde KKTC olarak adlandırdıkları işgal bölgesi hiç bir ülke tarafından tanınmadığı gibi herhangi bir uluslararası statüsü bulunmamaktadır. İşgal altındaki Kıbrıs’ta yapılan herhangi bir satış anlaşmasının hiç bir yasal bağlayıcılığı yoktur ve geçerliliği bulunmamaktadır.

Olası avları çekmek için yapılan cazip tekliflere kanmayın. Türkiye 1974’te Kıbrıs’ı işgal etti ve o günden beri adanın kuzey bölgesini yasadışı olarak işgal etmektedir. 1975 yılında Türkiye büyük bir sivil nüfusunu adanın bu işgal edilen bölgesine yerleştirdi ki bu da Cenevre Konvansiyonun dördüncü maddesini ihlal etmektedir. 1 983 yılında yasadışı rejim işgal altındaki Kıbrıs’ı “bağımsız bir devlet” olarak ilan etmiştir ve bu da 1960 yılında Türkiye, Birleşik Krallık ve Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından imzalanan Garantörlük Anlaşmasına aykırıdır.

Kıbrıslı Rumlara ait mallar yabancı müteahhitlere satılmakta olup bu evleri yerle bir ederek lüks site ve yaşam alanları inşa edilmektedir. Bütün bu yapılar ve inşaatlar çalıntı topraklar üzerine yapılmaktadır ve herhangi bir yaptırım olmamasına rağmen, bu olaya karışan bütün isimler nerede yaşarlarsa yaşasınlar vatandaşlık gözetmeksizin tutuklanacaktır. Suçlu yargılanmamak için çalıntı mülkleri satın almayın.”