Uzlaşı sağlanmalı

Ömer KADİROĞLU

Diyalog’a konuşan vatandaşlar Avukat Akan Kürşat’ın tutuklanmasıyla gündeme gelen Rum mallarıyla ilgili Güney Kıbrıs’ın attığı adımları değerlendirdi. Bazıları tutuklama kararlarının doğru olmadığını ifade ederken, bazıları ise Rum yönetimini haklı buldu. Vatandaşlar, iki kesim arasında Rum mallarıyla ilgili yaşanan sorunların uzlaşı ve diyalog yoluyla çözülmesi konusunda ise hem fikir oldu.

Ne dediler…?

Aytaç Adan

“Rum yönetiminin kuzeyde satılan Rum malları ile ilgili başlattığı tutuklama olayını ben doğru bulmuyorum. Bu uygulama yerine Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılıp orta yol bulunabilir. Bu noktada KKTC yöneticileri Güney Kıbrıs yöneticileri ile iş birliği yaparak bu sorunu çözmeleri gerekiyor. Bu konudan dolayı çok Kıbrıslı Türk mağdur olacaktır. Bu noktada iki tarafa diyalog çağrısı yapmak isterim.”

Alper Toros

“Rum yönetiminin Rum mallarının satılması ile ilgili uyguladığı tutuklamaları doğru bulmuyorum. Bunu yapmaması gerekiyordu. 50 sene sonra ne olmasını bekliyorlar? Kesinlikle doğru bulmuyorum. Bu noktada KKTC’nin yöneticilerinin Rum yönetim ile konuşup bir yerde anlaşmaya varılması gerekiyor.”

Mehmet Susuzlu

“Rum yönetiminin satılan Rum malları ile ilgili başlattığı tutuklamalar bizleri bir yerde sıkıştırmak istemesinden kaynaklıdır. Bir yerde de haklıdırlar. Kendilerinin olan malları bizim satmamız doğru değildir. Geldim aldım benimdir mantığı kabul edilemez. Tutuklamalarla ilgili bir tedbir alınması gerekiyor. Oturup bir uzlaşma sağlanmalıdır.”

Kudret Eriz

“Rum yönetiminin kuzeyde kalan ve satılan malların satışı ile ilgili başlattığı tutuklamaların çok doğru olduğunu düşünüyorum. Rum güneyde kalan Türk mallarını satmıyorken biz niye satıyoruz. Tutuklasınlar, kim varsa suçlu hepsini tutuklasınlar. Kendilerinin olmayan malları bir kâğıt üzerinde satıyorlar. Reşat Akar’ın dediği gibi zamanında KKTC hükümeti sistemi işletse ve bu malları satın alsa satabilirlerdi ancak sen satın almadığın malları satmaları kabul edilir değildir kim suçluysa hepsi tutuklansın.”

Halil Ersalan

“Rum yönetiminin kuzeyde kalan ve satılan Rum malları ile ilgili tutuklamaları doğru değildir. Rumlar hep hayal dünyasında yaşıyorlar ve öyle yaşamaya devam etsinler. Bu noktada KKTC yetkilileri Türkiye’nin de desteği ile tutuklamaları durdurmaları gerekiyor.”

Mustafa Eğmez

“Rum yönetiminin satılan Rum malları ile ilgili başlattığı tutuklamalar doğru bir yaklaşım değildir. Bu noktada KKTC yetkililerinin de pek bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Uluslararası arenada bir çalışma yapılması gerekiyor çünkü bu halka zamanında her türlü hakkı verdiler ve şimdi yöneticilerin sessiz kalması doğru değildir.”

Ziya Kasapoğlu

“Rum yönetiminin satılan Rum malları ile ilgili başlattığı tutuklamaları ben haklı buluyorum. Kimin malını kim kime satıyor? Bu noktada KKTC yönetimi önce kendini düzeltmeleri sonra da bu insanlara yardımcı olmaları gerekiyor. Birçok kişi tanıyorum hem güneydeki malını sattı bunda Rum malı aldı ve sonra onu da satıp Türk malı satın aldı. Güneyde bir ev bırakan kuzeyde 7 ev aldı. Bizim memlekette adaletsizlik çok. Türkiye’den gelen insanlara da arsaları verip tapu verdiler şimdi herkes satıp memleketine dönüyor ve orada yatırım yapıyor. Burada bu insanlara tapu yerine kullanım hakkı verseydi Rum’un malı da satılamamış olacaktı. Şu anda yapabilecekleri pek bir şey yoktur.”