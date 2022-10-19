Tabanca kayıp

Güzelyurt’ta meydana gelen silahlı saldırı olayıyla ilgili soruşturma sürerken, gözaltıma alınan Nevzat Volkan, Yılmaz Tip, Evrim Şengül, Eren Gür, Şükrü Özipek ve Mert Özdemir dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olayda kullanılan silahın henüz bulunmadığı açıklandı.

Çıkan kavgada silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlının Nevzat Volkan olduğu belirtildi. Diğer 5 zanlının ise kavgaya karıştıkları için tutuklandıkları açıklandı.

Zanlı Volkan aleyhine adam öldürmeye teşebbüs suçlaması getirildiği de ifade edildi

Soruşturmayı yapan polis, 16 Ekim 2022 tarihinde saat 23.00 sıralarında Güzelyurt’taki bir kafede kendilerine küfür edildiği gerekçesiyle Nevzat Volkan’ın Yılmaz Tip’in tasarrufunda bulunan tabancayı alarak Tamer ve Taner Öztaş kardeşlere ateş açtığını söyledi. Polis, açılan ateş sonucu Taner Öztaş’ın sağ bacağından, Tamer Öztaş’ın ise kasığından yaralandığını belirtti. Polis, olay yerinden kaçan zanlıların aynı gün tespit edildiğini ancak olayda kullanılan tabancanın henüz bulunamadığını anlattı. Polis, olay yerinde 2 adet boş kovan ve bir adet mermi çekirdeği bulunarak emare olarak alındığını açıkladı. Yaralıların tedavisinin sürdüğünü ifade eden polis, alınacak ifadeler ve incelenecekler kayıtlar olduğu için zanlıların 3’er gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.



