Yetişmek için ‘uzun yol’ var

Rum Turizm Örgütü, bu yılın ilk 9 ayında Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden yabancı turist sayısının 3 milyon 136 bine ulaştığını açıkladı. Sadece Eylül ayındaki ziyaretçi sayısının 487 bin olduğunu belirten örgüt, bunun bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.9 artış anlamına geldiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’a yılın ilk 8 ayında gelen yolcu sayısı ise bir milyon 120 bin olarak kayıtlara geçti. Bunların yüzde kaçının turist olduğu bilinmiyor.

Güney Kıbrıs’ı Eylül ayında ziyaret eden turist sayısının, son üç yılın en yüksek rakamına ulaştığını belirten Rum Turizm Örgütü, ilk sırayı İngiliz turistlerin aldığına dikkat çekti. Buna göre;Eylül ayında güneye giden İngiliz turist sayısı 165 bin 869 oldu. Bu rakam toplam turist sayısının yüzde 34’ünü oluşturuyor. Açıklamada; 2022 yılın Eylül ayında ziyaretçi sayısının 413 bin 382 olduğu, bu yılın aynı ayında rakamın 487 bin 350’ye yükselmesinin önemli bir gelişme olduğu vurgulandı.

En çok turist Birleşik Krallık'tan

En çok turistin yüzde 34 (165 bin 869 kişi) ile Birleşik Krallık’tan olduğunu açıklayan Rum Turizm örgütü; İsrail’den gelen turist sayısının ise 2022 Eylül ayına göre yüzde 63 oranında, yani 22 bin 75 kişi artarak 57 bin 88 kişiye yükseldiğini belirtti.

Eylül ayında İsrail’den gelenlerin, toplam turistlerin yüzde 11.7’sini teşkil ettiği kaydedildi.

Açıklamaya göre; Eylül 2023’teki ziyaretlerinin, yüzde 84.1’i turizm veya tatil; yüzde 10.3’ü akraba veya arkadaş ziyareti; yüzde 5.5’i ise mesleki amaçlı yapıldı.

35 Euro’ya Polonya

Bu arada Wizz Air tarafından yapılan açıklamada 13 Aralık’tan itibaren Polonya’nın Radom şehrine haftada iki gün tarifeli sefer düzenleneceği belirtildi. Radom’un, Varşova’nın 100 kilometre güneyinde olduğu ifade edildi.

Wizz Air açıklamasında biletlerin 34.99 Euro’dan satışa çıkarıldığı, web sitesinden rezervasyon yapılabileceği kaydedildi.

KKTC’ye yolcu akışı

Turizm Bakanlığı verilerine göre; bu yılın ilk 8 ayında, yani Ocak - Ağustos döneminde hava ve deniz yoluyla ülkemize gelen yolcu sayısı bir milyon 120 bin oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde yolcu sayısı 816 bin 408 olarak kaydedilmişti. Buna göre yolcu sayısında yüzde 37.2 oranında artış kaydedildi.

Adaya gelen Türk vatandaşlarının sayısında yüzde 41,8, diğer yabancı uyruklularda ise yüzde 21,1 oranında bir artış gerçekleşti.