Barış için tek yol

Haravgi gazetesinin haberine göre; Rum Komünist AKEL Partisi, yüzlerce Filistinli sivilin ölmesiyle sonuçlanan Gazze’deki hastanenin bombalanmasının, insanlığı sarsan bir barbarlığı teşkil ettiğini belirtirken barış için tek yolun, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması olduğunu ifade etti.

AKEL, İsrail’in çelişkili değerlendirmeleri ve ABD tarafından sağlanan korumanın, Filistin halkının maruz kaldığı ve yaşadığı dehşetlere ilişkin İsrail hükümetinin suçunu örtbas etmediğini belirtti.

AKEL ayrıca Netanyahu hükümetinin “kendini savunmadan” bahsettiği zaman, İsrail ordusuna, Filistin halkının kurban olduğu bir etnik temizlik çözümünün dayatılmasıyla, Gazze’yi yerle bir etmesine ve yüzlerce sivili öldürmesine izin verilmesini kast ettiğini tüm dünyanın anlaması gerektiğini de ifade etti.

AKEL açıklamasında ayrıca PanKıbrıs Barış Konseyi’nin yarın yapacağı savaş karşıtı eyleme katılmaları için halka da çağrıda bulundu.

Attari destek istedi

Bu arada Filistin’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Abdallah Attari, "Filistinlilere yönelik sürmekte olan katliam ve etnik temizliği kınamaları için" Rum Yönetimi’ne, meclisine ve siyasi partilere çağrıda bulundu.

Habere göre Attatri, Filistinlilere yönelik süren katliam ve etnik temizliği kınamaları için Rum hükümetine, meclise ve partilere çağrıda bulunurken hastanede yüzlerce Filistinli sivillere yönelik saldırının da insanlığın vicdanında kara bir leke olarak kalacağını ifade etti.

Attari, uluslararası toplumun özellikle Güvenlik Konseyi’nin hemen faaliyete geçmesi ve bu katliamı kınaması gerektiğini çünkü dünyanın bu katliama gözlerini kapattığını söyledi.