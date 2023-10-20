Gündemi çok yoğun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, yoğun gündemine rağmen bir günde ayrı ayrı 4 kabul gerçekleştirerek sorunları dinledi, projelerini anlattı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Bakan Gardiyanoğlu; Mersin Emlakçılar Odası heyetini, KKTC Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Başkanı Talip Sancar ve beraberindeki heyeti, Kıbrıs İlim Üniversitesi KKTC Sorumlusu Filiz Çakar, öğretim üyesi Dr. Barış Koyuncu ve Doç. Dr. Yalın Kılıç, SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter ve yönetim kurulu üyelerini ayrı ayrı kabul etti.

Kayıt dışı emlakçılığın üzerine gidilecek

Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği’nin misafiri olarak ülkede temaslarda bulunan Mersin Emlakçılar Odası heyetini kabul etti.

Mersin Emlakçılar Odası Başkanı, Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Sinan Canpolat, Mersin'de faaliyet gösteren emlakçıları, KKTC'deki emlakçılarla bir getirerek gayrimenkul alışveriş köprüsü kurmak amacıyla adada bulunduklarını kaydetti.

Gardiyanoğlu da, kayıt dışı emlakçılığın üzerine gitmekte kararlı olduklarını dile getirdi.

Gardiyanoğlu “Amaç sürdürülebilir ayakları üzerinde duran bir KKTC bırakmaktır. Biz halka hizmet için geldik. Gördüğümüz yanlışların üzerine kararlılıkla gideceğiz” diye konuştu.

Sancar ve beraberindeki heyeti kabul etti

Gardiyanoğlu, KKTC Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Başkanı Talip Sancar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Gardiyanoğlu da konuşmasında, vakfın KKTC’ye ve Türk ulusuna olan hizmetlerini takdirle izlediğini belirterek, çalışmalarının toplumu birliğe, bütünlüğe ve dirliğe davet ettiğini ifade etti.

SOS Çocuk Köyü Derneğine planlarını anlattı

Bakan Gardiyanoğlu, SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, yönetim kurulu başkanı Buğra Akter, Gardiyanoğlu’na yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Akter, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SOS Çocuk Köyü Derneği’nin işbirliği içinde çalıştığını ve bire bir daha iyi iletişim kurabilmek için görüş alış verişinde bulunmak istediklerini kaydetti.

Akademisyenlerle görüştü

Gardiyanoğlu Kıbrıs İlim Üniversitesi KKTC Sorumlusu Filiz Çakar, öğretim üyesi Dr. Barış Koyuncu ve Doç. Dr. Yalın Kılıç’ı kabul etti.