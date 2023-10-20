Verimli hizmet için artırılmalı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Rekabet Kurulu Başkanı Mustafa Üstünel ve kurul üyelerini kabul etti.

Açıklamaya göre, kabulde Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü ve Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Salih Canseç de hazır bulundu.

KKTC Rekabet Kurulu Başkanı Mustafa Üstünel kabulde yaptığı konuşmada, Maliye Bakanlığı’nın, Rekabet Kurulu’nun paydaşlarından biri olduğunu dile getirdi ve ziyareti gerçekleştirmelerinin bir nedeninin nezaket, diğer nedeninin ise kurulun çalışmaları hakkında Maliye Bakanı Berova’ya bilgi vermek olduğunu söyledi.

Rekabet Kurulu’nun uzun bir süre yoğun bir tempoda çalıştığını, nisan ayı itibarı ile de alanlarında uzman isimlerle kurul üyelerinin sayısının 5’e tamamlandığını belirten Üstünel, ancak bir takım sıkıntıların devam ettiğini söyledi.

Üstünel, özellikle bütçede ayrılan payın günün koşullarında yetersiz kaldığını ve Teşkilat Yasası’nın olmamasından kaynaklanan sorunların aşılmasının elzem olduğunu belirtti.

Üstünel, eksikliklerin giderilmesi ile Rekabet Kurulu’nun layık olduğu konuma taşınmasını ve daha verimli hizmet vermeyi amaçladıklarını kaydetti.

Berova: Kurulun önemli bir rolü var

Maliye Bakanı Özdemir Berova da KKTC Rekabet Kurulu’nun ciddi görev, yetki ve etkinlikleri bulunduğunu ifade etti ve kurulun hem rekabet şartlarının oluşturulmasında, hem de ihaleler sürecinde itiraz makamı olması vesilesi ile önemli bir rolü olduğunu söyledi.

Ülke mali kaynaklarının sınırlı olması vesilesiyle bir takım düzenlemeler için adım adım ilerlendiğini kaydeden Berova, yasanın gerektirdiği şekilde başkan ve kurul üyelerinin atanmış olmasının önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Berova, MASİB heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatçılar Birliği (MASİB) heyetini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, görüşmede, MASİB Başkanı Mehmet Tatar, vatandaşa iş imkânı yaratan ve ülkeye ekonomik katkı sağlayan sektörün özellikle son dönemlerde bir takım sıkıntılarının var olduğunun altını çizerek, taleplerini dile getirdi.

Berova da, konuşmasında her meslek gurubunda bir takım sıkıntılar gördüklerini bunu paydaşların da dile getirdiğini ve bu sıkıntıların iyileştirilmesi adına yasaklayıcı önlemler ile değil de yasalar, tüzükler ve mevzuatlar çerçevesinde belli bir takım düzenlemelere gidildiğini, bu çalışmalarında genele tabi olduğunu kaydetti.

