Kendi başını yaktı

Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy’de faaliyet gösteren Erülkü Süpermarketten çatal-bıçak seti, yaşlanma karşıtı gece serumu, spatula gibi ürünler çalan Rouzbeh Mohammadreza, 17 gün sonra yakalandı.

Meydana gelen olayın ardından aranan şahıs ilan edilen zanlının Ercan Havalimanınından çıkış yaparken tespit edildiği açıklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, olgular aktarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru 1 Ekim 2023 tarihinde Erülkü Süpermarkete alıveriş için giden faili meçhul bir şahsın kozmetik reyonunda satışa sunuluna 362 TL değerinde yaşlanma karşıtı gece serumunu, mutfak reyonunda satışa sunulan 126 TL değerindeki yemek spatulasını ve 152 TL değerindeki bıçak setini çantasına koyduktan sonra market kasasından ödeme yapmadan çaldığını söyledi.

Polis, olayın 9 Ekim tarihinde bildirildiğini, incelenen kamera görüntülerinde ZUA 084 plakalı kiralık araçla marketten ayrılan şahsın Rouzbeh Mohammadreza olduğunun öğrenildiğini açıkladı. Polis, 10 Ekim tarihinde tutuklama emri çıkarıldığını ve zanlının aranan şahıs ilan edildiğini belirtti.

Polis, zanlının 17 Ekim 2023 tarihinde ise Ercan Havalimanından çıkış yapacağı sırada görevli memur tarafından tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Alınması gereken ifadeler olduğunu ve zanlının ikametgahında söz konusu ürünlerin tespit edilebilmesi için arama yapılması gerektiğini kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.