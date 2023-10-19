Kaçaklar da yakalandı

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta önceki gece eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında toplam 5 bin 656 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli suçlardan dolayı bin 6 sürücü rapor edilirken, 54 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ayrıca ülkede kaçak yaşam süren 9 kişi de yakalandı.

Polisin açıklamasına göre, Gazimağusa’daki denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler ve kahvehaneler kontrol edildi. Gazimağusa’da ikamet izinsiz kalan toplam 5 kişi tutuklandı.

Gazimağusa’da toplam 3 bin 612 araç sürücüsünün kontrol edildi trafik denetimlerinde sürücülerin 60’ı yasal hız sınırının üzerinde süratli, 4’ü alkollü içki tesiri altında, 52’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan rapor edildi. 86 sürücü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan ve 516 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde 11 araç trafikten men edildi.

Girne’de 4 kaçak yakalandı

Girne’de yapılan denetimlerde halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları, kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edildi.

İkamet izinsiz kaldığı tespit edilen toplam 4 kişinin tutuklandığı Girne’de alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde izinsiz alkollü içki tasarruf edip, satışa sunduğu tespit edilen bir restoran işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Toplam bin 324 aracın kontrol edildiği trafik denetiminde ise sürücülerin 211’i yasal hız sınırının üzerinde süratli, 19’u alkollü, 4’ü sürüş ehliyetiz ve 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan ceza aldı. 14 sürücüye de trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan ceza kesilen denetimlerinde toplam 401 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Kontrollerde 38 araç da trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta 720 sürücü kontrol edildi

Güzelyurt’taki denetimlerde ise kontrol edilen 720 araç sürücüsünün 2’si sürüş ehliyetiz, 1’i alkollü içki tesiri altında, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan rapor edildi. 5’inin trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan ceza aldığı denetimlerde toplam 89 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 5 araç da trafikten men edildi.