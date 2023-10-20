Savaşın şiddeti artacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunun yakın olduğu mesajını verdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya geldi.

Askerlerle görüntüsünü X sosyal medya hesabından paylaşan Netanyahu, mesajına “Hazırız” ifadesini ekledi. İsrail Savunma Bakanı Gallant da Gazze sınırındaki birlikleri ziyaret etti. Burada İsrail askerlerine seslenen Gallant, “Şu anda Gazze’yi uzaktan görüyorsunuz. Yakında içeriden de göreceksiniz.” ifadelerini kullandı. Gallant, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerilime de değinerek, “Hizbullah savaş başlatmak istiyorsa ilk önce Gazze şehrinin fotoğraflarına bakmalıdır.” dedi.

Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin toplandığı belirtildi.

Haberde, İsrail’in olası kara operasyonuna Güvenlik Kabinesi’nin onayıyla mümkün olduğuna dikkati çekilirken, 7 Ekim’den bu yana söz konusu kabinenin daha önce de toplandığı kaydedildi.

İngiltere Başbakanı İsrail’de

Bu arada Almanya Başbakanı Scholz ve ABD Başkanı Joe Biden'dan sonra İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da İsrail'e giderek destek mesajı verdi. Basın toplantısında İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'ye işaret etti.

Sunak, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Sunak, İsrail’e destek verdiklerini ve İsrail’in yanında olduklarını söyledi. Sunak, “Londra, İsrail’in kendini koruma hakkını destekliyor. Fakat aynı zamanda Gazze’ye insani yardım gönderilmesine izin verilmeli. Filistinliler, Hamas’ın yaptıklarının kurbanı. Onlara insani yardım göndermeye devam edilmeli” dedi.

Bibi lakabıyla bilinen Netanyahu ile görüşmesinde Sunak, “İngiltere, İsrail’in en karanlık saatinde yanında olacaktır. Biz sizin halkınızın yanındayız ve ayrıca biz sizin kazanmanızı istiyoruz” ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Netanyahu, 7 Ekim’de Hamas’ın gerçekleştirdiği saldırının amacını söyledi. Netanyahu bu savaşın çok uzun sürebileceğini söylerken, “Sizin sürekli desteğinize ihtiyacımız var” dedi. Netanyahu, “Bu saldırı Orta Doğu’daki barışçıl ilişkilerinin genişlemesini engellemeyi amaçladı” ifadesini kullandı.

Can kaybı artıyor

Öte yandan Gazze’deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılarıyla Gazze’de 484 aileyi katletti ve bu ailelerden toplam 2 bin 776 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 81’i güneydeki güvenli bölgelerden olmak üzere 369 Filistinliyi öldürdü; 7 Ekim’den bu yana düzenlenen saldırılarda toplam ölü sayısı 3 bin 785’e, yaralı sayısı da 12 bin 493’e yükseldi.

Saldırılarda yıkılan binaların altında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yüzlerce Filistinli bulunuyor.

İsrail’in bombaladığı 160 okuldan 19’u kullanılmaz hale gelirken, saldırılarda zarar gören 127 bin 720 haneden 9 bin 500’ünde ikamet etmek mümkün değil.

Saha ekipleri Gazze’de 64 kamu kurumunun yanı sıra onlarca hizmet tesisinin İsrail saldırılarına maruz kaldığını tespit etti.

Gazze Şeridi’nde yerinden edilen bir milyon kişi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı bölgelerde faaliyetlerini durdurmasının ardından temel ihtiyaçlara erişimde ciddi sıkıntı yaşamaya devam ediyor.