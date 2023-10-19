Çocuklar farkındalık yarattı

Güzelyurt ilçesine bağlı Zümrütköy İlkokulu’nda meme kanserine karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi. 1-31 Ekim meme kanserine etkinlik kapsamında Zümrütköy İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ile birlikte pembe ağırlıklı giyim ve balonlar ile okulun önünden başlayıp “Erken Teşhis Hayat Kurtarır” sloganı ile köy meydanında bulunan Atatürk büstüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Öğrenciler yürüyüş esnasında meme kanserine yönelik pankartlar da taşıdı.

Bakanlık etkinlik düzenliyor

Bu arada Sağlık Bakanlığı, 1- 31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle etkinlik düzenliyor.

Açıklamaya göre, 20 Ekim Cuma günü 12.00 – 14.00 saatleri arasında Sayıştay Toplantı Salonunda düzenlenecek etkinlikte Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Diker, Meme Kanseri konusunda bir eğitim verecek. Ardından Kanser Kayıt Birimi Sorumlusu Dr. Minel Özen 2019 – 2020 yılı Kanser İstatistiklerini açıklayacak ve Sağlık Bakanlığı Yayım ve İstatistik Şube Amiri Özgür Aldemir Pastırmacıoğlu kanser istatistikleri ile ilgili bilgi verecek.

