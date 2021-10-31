KKTC’nin siyasi tarihinde bir ‘ilk’ 

Ulusal Birlik Partisi’nin 22’inci kurultayı; Gazimağusa Mahkemesi’nde görüşülmekte olan video skandalının gölgesinde başladı. Son anda genel başkanlık yarışından çekilen Başbakan Ersan Saner, dün yaptığı konuşmada UBP’lilerden helallik istedi. Saner; Faiz Sucuoğlu’nu ima ederek “bir kişiyi dışta bıraktığını” söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da konuşma yaptığı kurultayın ilk gününde genel başkan ve parti meclisi üyelerinin belirleneceği seçime katılımın az olduğu görüldü. Toplam 16 bin 483 üyeden yaklaşık 3 bin 646’sının oy kullandığı belirtilirken, oy verme işleminin bu sabah 09.00’de başlayıp 18.00’de tamamlanacağı öğrenildi.

İlk etap tamamlandı

UBP’nin 22. Olağan Genel Kurultayı’nın ilk ayağı dün gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda yer alan kurultayın açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da katıldı. UBP Onursal Başkanı Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu rahatsız olduğu için kurultaya katılamadı.

Kurultayda, UBP Genel Başkanı Ersan Saner ile konuk genel başkanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve üyeler hazır bulundu.

Sucuoğlu’na selam vermedi

Başbakan Saner’in kurultayda video skandalında adı geçen genel başkan adayı Faiz Sucuoğlu’na selam vermemesi dikkat çekti.



Kurultay salonunda, üzerinde bugüne kadar UBP’de genel başkanlık yapan isimlerin fotoğraflarının yer aldığı “Dünden bugüne, bugünden yarına, yarından geleceğe! Geçmişte izimiz, geleceğe sözümüz var!” yazılı pankart da asıldı.

Divan Başkanı Atun oldu

Genel başkanlık için Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre yarışırken, oy verme işlemi saat 13.30’da başladı. Genel başkanlık seçiminin yanı sıra parti meclisi üyeliği seçimi, yüksek disiplin kurulu ve denetleme kurulu seçimi de yapılırken, açılış programı, faaliyet raporu, mali raporun sunulması, genel başkan adaylarının konuşması ile tamamlandı. Divan Başkanı olarak Sunat Atun, yardımcılığına Menteş Gündüz, üyeliğe Özdemir Berova, İzlem Gürçağ Altuğra ve Yasemin Öztürk seçildi. Sunat Atun, Kurultay’ın açılışında yaptığı konuşmada, 22. Olağan Kurultay’a katılan herkese teşekkür etti. Atun, Divanın adayların önerisiyle seçildiğini belirterek, bu konuda kendilerine duyulan güvene teşekkür etti ve kurultayın, “devleti kuran yaşatan sahip çıkan” UBP için hayırlara vesile olmasını diledi. UBP’nin, ülkeyi, ekonomik, kalkınma ile müreffeh yarınlara taşıyacak tek parti olduğunu söyleyen Atun, partinin iktidara en güçlü aday olduğunu ifade etti ve tüm adaylara başarılar yanında KKTC ve UBP için hayırlı olmasını diledi.

3 başkan ve 182 parti meclisi adayı yarışıyor

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da, UBP’nin Kıbrıs konusuyla ilgili aldığı kararı okudu ve parti üyelerinin onayına sundu. Hasipoğlu, Kıbrıs Türk tarafının Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle ortaya koyduğu yeni vizyona işaret etti. UBP’nin en son Kıbrıs konusuyla ilgili kararını 2008’de aldığını ve o zaman “Federasyon” görüşmelerinin sürdüğünü anımsatan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı seçiminin ardından partinin de desteklediği “İki devletli çözüm modeli, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği, uluslararası eşit kabulü temelinde” ortaya konulan resmi pozisyonu işaret etti.

Konuşmanın ardından Kıbrıs konusundaki karar oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. UBP Kurultayı’nda Mali Rapor ile Faaliyet Raporu da oy birliğiyle kabul edildi.

Hasipoğlu, kurultayda 3 başkan adayı ve 182 parti meclisi adayına da başarılar diledi.

Bugün de sürecek

Kurultayda oy verme işlemi saat 21.00’de son erdi. Toplam 16 bin 483 üyeden yaklaşık 3 bin 3 bin 646’sının oy kullandığı belirtilirken, oy verme işleminin bu sabah 09.00’de başlayıp 18.00’de tamamlanacağı öğrenildi.

Konuşmalar yapıldı

Kurultayın açılış programında konuşan Başbakan Ersan Saner, video skandalına değinirken, Adalet ve Kalkınma Partisi Başkan vekili Binali Yıldırım Saner’e destek verdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da birlik beraberlik çağrısı yaparken, tarafsız olduğunu dile getirdi.