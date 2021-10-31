Talihsiz olay

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Bafra’da dün öğle saatlerinde yaşanan olayda Arzu Elveren (35) boğulma tehlikesi geçirdi, onu kurtarmaya çalışan eşi İlhan Elveren (59) ise yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre; olay dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Tatil için dün sabah ülkeye gelen ve Bafra’da bir otele yerleşen çifti öğlen saatlerinde denize girdi. Ancak kısa bir süre sonra Arzu Elveren denizin içerisinde çırpınmaya başladı. Eşinin çırpınışlarını görerek onu kurtarmaya çalışan İlhan Elveren de, dalgalara yenik düştü.



Arzu Elveren ile İlhan Elveren plajda bulunan başka bir şahıs tarafından sudan çıkarıldı.Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen İlhan Elveren kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, denizin dalgalı olduğu, bu nedenleın yaşandığı belirtildi.