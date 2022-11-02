Yol haritası belirlendi

Güney Kıbrıs’la İsrail’in, 26 Ekim’de Güney Lefkoşa’da, “Euroasia Interconnector” projesiyle ilgili anlaşma imzaladığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum yetkililer ile İsrailli yetkililerin, iki ülkenin elektrik bağlantısını sağlayacak projede kaydedilen ilerlemeyle atılacak adımlar konusunda istişarede bulunduğunu yazdı.

Gazete, toplantıda projenin hayata geçirilmesi için atılacak adımlara yönelik yol haritası üzerinde anlaşmaya varıldığını; ilerleyen dönemde de İsrail’e ziyaret gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığını kaydetti.

Haberde, toplantının, iki ülkenin enerji alanında bölgesel iş birliğinin ileri götürülmesine yönelik ortak çaba için dönüm noktası olduğu ifade edildi.

Projenin 2028’de tam olarak devreye girmesi ve İsrail’den, Güney Kıbrıs’a, oradan da Yunanistan’a günde 2 bin megawat elektrik ulaştırılması hedefleniyor.