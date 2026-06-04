16 bin Euro’luk vurgun

Yurt dışında bulunan dört kişiye ön izin çıkarması için J.H.P.’ye (E-41) 16 bin Euro veren ancak dolandırıldığını anlayan M.K. soluğu poliste aldı. Girne’de meydana gelen olay sonrası başlatılan soruşturmada zanlı J.H.P. tutuklandı.

Polis, zanlının yurt dışında bulunan dört kişi adına ön izin çıkaracağını söyleyerek 16 bin Euro aldığını ve sahte belgeler hazırlayıp tedavüle sürdüğünü açıkladı.

Polisten verilen bilgiye göre; Haziran ayı içerisinde Girne’de meydana gelen "sahte belge düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini" meselesiyle ilgili yürütülen soruşturmada J.H.P. (E-41) tutuklandı.

Soruşturmada zanlının, KKTC’de çalışabilmeleri için yurt dışında bulunan dört ayrı şahsa ön izin çıkaracağı yönünde bir kişiye yalan beyanda bulunduğu tespit edildi. Zanlının bu vaat karşılığında söz konusu kişiden toplam 16 bin Euro nakit para temin ettiği belirlendi.

Polis, zanlının daha sonra WhatsApp uygulaması üzerinden sahte ön izin belgeleri hazırlayarak ilgili kişiye gönderdiğini ve bu şekilde sahte belgeleri tedavüle sürdüğünü açıkladı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada zanlı tespit edilerek tutuklanırken, meseleyle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

