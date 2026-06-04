Esnaf buna alıştı

Ömer KADİROĞLU Girne’de kurulan Çarşamba Pazarı’nda karpuz 60, kavun 100 liradan alıcı beklerken, alışverişe gelenler ürünleri dikkatlice seçip aldı. Bazıları kavun, karpuz gibi meyvelerin tadına bakmadan almadı. Pazarda domatesin fiyatı 50 ile 130 lira arasında değişirken, çilek 200, kiraz ise 400 ile 650 lira arasında değişen fiyatlara satıldı. Ürünleri inceleyerek alışveriş yapan yerli ve yabancı vatandaşlar, fiyatların yüksekliğine dikkat çekti. Bazı vatandaşlar pazar fiyatlarını marketlere göre daha uygun bulurken, özellikle yaz meyvelerindeki artışın alım gücünü zorladığını ifade etti. Ne dediler…? Can Karahasanoğlu “Pazara ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Ağırlıkla meyve aldım. Pazar yeri fiyatları market fiyatlarına göre biraz daha uygundur. Pazarda fiyatı en yüksek ürün domatestir. 50 ile 130 TL arası değişiyor. Diğer yandan karpuz 60 lira, kavun 100 lira. Bunlar da fiyatı en yüksek ürünler arasındadır. Zaman zaman fiyatları nedeniyle alamadığımız ürünler oluyor. Fiyatlarla ilgili beklentimiz düşmesidir ancak umudumuz yok çünkü sürekli fiyatlar artıyor.”

Hulki Başkütük

“Pazar yerinden patates, soğan, domates gibi sebze ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Fiyatlar normalde ateş pahası ama bu hafta biraz düştü gibi görünüyor. Pazarda fiyatı en yüksek ürün çilektir. Çilek memleketi olmamıza rağmen 200 liradan satılıyor. Pazar yerine geldiğimizde ihtiyaçlarımızı alırken kısıtlı alıyoruz. Beklentimiz fiyatların düşmesidir.”

Defne Sözeri

“Fiyatlar özellikle yaz meyveleri çok pahalıdır. Sebze ve diğer meyveler marketlere göre daha makuldür. Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürün papaz eriği, kiraz, nektarin ve şeftali gibi meyvelerdir. Fiyatı yüksek diye almadığım biraz daha beklerim fiyatı düşer dediğim ürünler var. Mesela kayısı ve kirazı şimdi almak yerine daha sonra alırım. Dünya olarak zor bir süreçten geçtiğimiz gerçektir. Özellikle gıda fiyatlarındaki artış pek çok insanı olumsuz etkiliyordur o nedenle fiyatların düşürülmesi için çalışmakta fayda var.”

Yusuf Köroğlu

“Pazar yerinden hellim, domates ve mısır aldım. Ben Pazar yerini ürünleri taze diye seviyorum ve fiyatlarına bakmadan ihtiyaçlarımız alıyorum. Türkiye ile kıyasladığımız zaman burada fiyatların daha uygun olduğunu söyleyebilirim. Pazarda fiyatı yüksek diye alamadığım bir şey olmuyor ancak bir şey alırken pazarlık yapmayı seviyorum.”

Hıdır Kurnaz

“Pazar yerinden domates, lahana, maydanoz aldık. Fiyatlar normaldir. Şu anda domatesin 50-60-70 liralarda olması gayet de güzeldir. Sadece turfanda ürünleri çıktığı zaman baya yüksek oluyor. Bu gibi ürünlere izinleri daha fazla verecekler ki rekabet olsun. Rekabet olunca halk da ucuza alıp tüketebilsin. Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürün kirazdır. 350-650 liradan satılıyor. Şu anda alamadığımız ürün olmuyor ama fiyatı yüksek olan ürünleri almayı pek tercih etmiyoruz.”

Ahmet Düzdaban

“Pazar yerinden kabak, fasulye, kabak ve soğan gibi ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Pazar yeri fiyatları bir önceki Çarşamba pazarı fiyatlarına göre daha iyi gibi görünüyor. Meyvelere fiyatları nedeniyle yanaşamadık. Pazar yerinde bugün fiyatı en yüksek ürün 250-300 liradan satılan taze börülcedir. Börülce alamadık. Fiyatı yüksek diye alamadığımız ürünler oluyor. Mesela çilek 200, kiraz 400 lira olduğu için alamadık. Hükümetin bu fiyatlara bir el atması lazım. Bugün bir ailenin evine meyve giremiyorsa domates girmiyorsa devletin ayıbıdır.”

Ahmet Boybay

“Pazar yerinden yoğurt, erik ve domates aldık. Pazar yeri fiyatları bu hafta biraz daha iyi gibi görünüyor. Fiyatı en yüksek gördüğüm ürün eriktir. Bir kilo aldık ve 300 lira ödedik. Meyvelerin yanına yaklaşamıyoruz. Fiyatlarla ilgili beklentimiz ürün arttıkça fiyatların düşmesidir.”

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Asma yaprağı: 800 TL

Kiraz: 400-650 TL (5 adet 18 TL)

Can erik: 300 TL (5 adet 27 TL)

Kayısı: 250 TL

Şeftali: 200 TL

Börülce: 250 TL

Kolokas: 250 TL

Üzüm: 300 TL

Acı biber: 250 TL

Mantar: 220 TL

Nektarin: 200 TL

Çilek: 200 TL

İncir: 200 TL

Taze fasulye: 130 TL

Çeri domates: 150 TL

Armut: 200 TL

Çarli biber: 130 TL

Domates: 70 TL

Kavun: 100 TL

Pırasa: 100 TL (3 Tane)

Elma: 120 TL

Limon: 100 TL

Muz: 90 TL

Dolmalık biber 80 TL

Portakal: 60 TL

Karpuz: 60 TL

Pancar: 50 TL

Patlıcan: 60 TL

Havuç: 60 TL

Mısır: 50 TL

Patates: 40 TL

Salatalık: 30 TL

Soğan: 40 TL

Kabak: 30 TL