Sorgulanıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Eski sevgilisiyle beraber olduğu anlara ait 5 video kaydını, internet ortamında yayarak özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasıyla tutuklanan S.O.O.’nun (E-21) cep telefonları ve bilgisayarda yapılan ilk inceleme sonucunda, 11 adet çocuk pornografisi içeren video bulundu. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı, dün tutukluluk talebiyle Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Ekren; zanlının, 2023 ile 2026 yılları arasında, eski sevgilisiyle beraber olduğu anlara ait 5 adet videoyu, internet ortamında yaydığı gerekçesiyle, 2 Haziran’da tutuklandığını ve evinde bulunan cep telefonlarıyla, bilgisayarın emare alındığını bildirdi.

Cep telefonları ve bilgisayarda yapılan ilk incelemelerde 11 adet çocuk pornografisi içeren video bulunduğunu açıklayan polis; bilgisayarda, incelenmesi gereken çok sayıda video ve görüntünün de olduğunu mahkemeye aktardı. Meselenin ciddi olduğunu belirten polis, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlının, 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.