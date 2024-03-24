‘Zirve’ tartışması

Alithia gazetesi; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, “Kıbrıs sorununda da değerlendirilmesi için Türkiye-AB ilişkilerinin ileri götürülmesinden yana olduğunu” söylemesine rağmen Avrupa Konseyi (zirve) toplantısında, Almanya’nın, karar metnine Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili bir paragraf eklenmesi önerisine itiraz ettiğine dikkat çekti.

Haberi “Miçotakis Zirve Toplantısına Dahil Edilmesine Olumlu Bakarken Hristodulidis Türkiye-AB İlişkilerine Engel” başlığıyla birinci sayfasından aktaran gazete Hristodulidis’in bu hamleyi, Genel Sekreter’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, müzakerelerin yeniden başlaması için ortak zemin olup olmadığını araştırdığı bir dönemde yaptığını vurguladı.

Gazete Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Almanya’nın karar metnine ilgili eklemenin yapılması önerisinin Yunanistan için sorun olmadığını “Mevcut TC-AB ilişkileri çerçevesini karar metnine yansıtabilirdik. Biz buna olumlu bakardık.” sözüyle ortaya koyarken Hristodulidis’in TC-AB ilişkilerinde sarsıntı yarattığına işaret etti. Hristodulidis’in seçim kampanyasında, müzakere masasına yarın bile oturmaya hazır olduğunu söylemesine rağmen AB Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmeye kalkıştığında “duvar ördüğüne” dikkat çekti.

Haberde Yunanistan ve Miçotakis hükümetinin son dönemdeki taktiğinin, Türkiye ile ilişkilerini normalleştirme niyetini açıkça ortaya koyduğuna dikkat çekildi. Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesinin, Kıbrıs sorununa da yardımcı olabileceğine işaret edildi ve aynı şeyin Türkiye-Avrupa ilişkileriyle de olabileceğine vurgu yapıldı.

Geçen perşembe ve cuma günleri Brüksel’de yer alan Avrupa Konseyi Zirve toplantısı çerçevesinde yapılan istişareler sonrasında AB liderlerinin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle ilgili görüşmeleri ve konuya karar metninde yer verilmesini nisan ayındaki Zirveye bırakma kararı aldığı kaydedildi.

