10 bin nakit ödedi

Suna ERDEN

Girne’de bir bankaya ait ATM’den 16 farklı kişiye ait banka kartıyla para çekerken suçüstü yakalanan üniversite öğrencisi Tutku Yaren Canbaz hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Çantasında 75 bin TL bulunan ve ilk ifadesinde paraların illegal işlere ait olduğunu söylediği açıklanan zanlı dün teminat duruşmasına çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis memuru Sami Güneş, 6 Aralık 2021 tarihinde saat 14.00 sıralarında Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerindeki bir banka ATM’sinden birçok banka kartıyla çekim yaparken şüpheli görülerek, tespit edildiğini söyledi. Güneş, zanlının gözaltına alındığını, tasarrufunda 75 bin TL nakit para, 16 ayrı kişiye ait banka kartı ve cep telefonu bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis, zanlının sözlü beyanında tasarrufundaki paranın illegal işlere ait olduğunu söylediğini aktardı. Güneş, yapılan soruşturma sonucu zanlının İlbet, Modabet ve Vip Casino isimli yasa dışı sitelere hizmet ettiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis memuru Güneş, zanlının evinde de arama yapıldığını, iki adet daha banka kartı ve cep telefonu bulunduğunu ifade etti.



Güneş, zanlının tasarrufunda ve evinde bulunan emarelerle ilgili inceleme başlatılacağını açıkladı. Polis memuru Güneş, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ayrıca üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.Mahkemenin öngördüğü 10 bin nakit teminatı yatıran zanlı yargılanıncaya kadar serbest kaldı.