‘Ekonomiye katkısı büyük’

Ömer KADİROĞLU

İşadamları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü ve yönetim kurulu üyeleri dün Diyalog Medyayı ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’la görüştü.

Ziyaret sırasında, Diyalog gazetesi ve TV 2020’nin uyarıcı ve etkili yayınlar yaptığını, bunun kendilerini memnun ettiğini belirten Mamülcü şunları kaydetti:

“Diyalog Medya ülkemizin en önemli ve en büyük yayın organlarından biridir ve biz iftiharla sizleri takip ediyoruz. Özellikle haberlerin kaynağından birçok farkındalığın piyasada ve politikada yer aldığı değişikliklerle uyarılarınızla ve tenkitlerinizle birlikte gazetenin ve televizyonun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.

Dünyada değişen ekonomi politikalarında ekonominin siyasi politikaların önüne geçmesi ve ekonomi politikalarının siyasete yön vermesi çok önemlidir. Bu KKTC’de de aynı şekilde olması gerekiyor. Sizin en çok işlediğiniz konulardan biri olan ve bizlerin de önem verdiği sınır ticareti ve sınır geçişleriyle ilgili konuların daha iyi, daha sağlıklı ve daha iyi akışta olması gerekiyor. Biz de İŞAD olarak yıllardır bu konularda projeler ve yönlendirmeler yapmaktayız. Cenevre ve Brüksel’deki görüşmelerde alınan konuların en önemlisi yeni sınır kapılarının açılmasıydı. Umarım yakın zamanda Güney Kıbrıs’la olan ticari bağlamdaki akış seviyesi iyi bir noktaya gelir.

Akar: Mağusa kapısı açılmalı

Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar da “Sınır kapılarının daha çok açılması noktasını biz hep destekledik” diyerek şunları kaydetti:

“ Şu anda daha fazla sınır kapısının açılmasına en fazla ihtiyaç duyan bizleriz. Dıştan gelen yabancı sayısı dibe vurdu ve burada yaşayan yabancıların büyük çoğunluğu da ülkeyi terk ediyor. Türkiye’den gelen turist sayısında da ciddi düşüş vardır çünkü Türkiye’de de fakirleşme vardır. Alternatifler üzerinde durulması lazım ve en kolayı da sınır ticaretidir. Bunun için de ekonomik örgütlerin iş birliği yaparak piyasayı ucuzlatması gerekiyor. Kapıları çoğaltırken çarşıyı da ucuz tutmak gerekiyor. Et fiyatları ile ilgili hala bir çalışma yok. Ekonomik örgütlerin ciddi sorumlulukları olduğunu düşünüyoruz. Üzerlerine düşenleri yeterince yapmadılar ve siyasileri bu konularda zorlamadılar.”