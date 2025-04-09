Liselerde kıyafet serbest

Ömer KADİROĞLU

Bakanlar Kurulu, lise çağındaki öğrenciler için okul üniformasıyla birlikte inançları gereği belirli kıyafetleri serbest bırakan ‘Disiplin Tüzüğünü’ onaylayarak dün gece Resmi Gazetede yayınladı. Bakanlar Kurulu Sözcüsü Özdemir Berova, zorunlu eğitim yaşında olan öğrencilerin kıyafetini belirleme yetkisinin tamamen okul idarelerine bırakıldığını açıkladı.

Okul kıyafetleriyle ilgili yeni düzenlemeye karşı çıkan öğretmen sendikaları ise dün akşam saatlerinde bir eylem düzenledi. Sendikaların eylemine CTP, HP, TDP’nin yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü destek verdi.

Disiplin Tüzüğü yürürlüğe girdi

Tartışmalı Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Disiplin Tüzüğünün BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Anayasanın açıkça ifade ettiği kurallar dikkate alınarak iki ana ilke doğrultusunda hazırlandığı belirtildi.

Tüzüğe göre, zorunlu eğitim yaşında olan öğrenciler ile ilgili kıyafet belirleme yetkisi okul idarecilerine bırakılırken, lise çağındaki çocuklar için okul üniforması ile birlikte öğrencilerin dini inançlarına göre giyinmeleri serbest bırakıldı.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü ve Maliye Bakanı Özdemir Berova Bakanlar Kurulu sonrasında basına yaptığı açıklamada, hazırlanan tüzükle zorunlu eğitim yaşında olan öğrencilerin kıyafetini belirleme yetkisinin tamamen okul idarelerine bırakıldığını, Lise çağındaki öğrencilerin ise okul üniformasıyla birlikte inançlarının gerektirdiği belirli kıyafetleri giymekte serbest bırakıldığını kaydetti. İnançları doğrultusunda giyilecek kıyafetlerin okul üniformalarını hiçbir şekilde kapatamayacağının da tüzükte belirlendiğini kaydeden Berova, ihtiyaçlara göre Milli Eğitim Bakanlığının belirtilen kıyafetlerin okul üniformasıyla uyumlu olacak şekilde renk, şekil, boyut, desen ve esas ve usullerinin bakanlık tarafından düzenlenecek genelgeler ile ortaya konacağını söyledi.

Pankartlar taşındı, sloganlar atıldı

Tüzüğe karşı çıkan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) 40 civarında örgütün desteğiyle dün Lefkoşa’da yaptığı eylem yaptı. Eylemde, Dereboyu’nda Citroen Işıkları’nda toplanılarak, pankartlar ve sloganlarla Şehitler Anıtı önüne yüründü. Laik eğitim ve toplum yapısının tehdit altında olduğu gerekçesiyle düzenlenen eylemde, Citroen ışıkları, Ledra Palace ışıkları, Cumhurbaşkanlığı, Kuğulu Park ve Meclis güzergahı izlendi. Yürüyüş sırasında, “Sen Daha İyilerine Laik’sin Kıbrıs’ım”, “Geçit Yok”, “Biz Atatürk Çocuklarıyız”, “Zorla Güzellik Olmaz, Dayatmaya Hayır”, “Her Çocuk Bir Bireydir, Kendi Söz Hakkı Vardır, Özgür İradesine Dokunma”, “Eğitimime, Yaşam Biçimime, İnancıma, Kültürüme Dokunma”, “Laik, Çağdaş, Toplum Yapısından Ödün Vermeyeceğiz” şeklinde pankartlarının açıldığı eylemde; katılımcılar “Kıbrıs Laiktir, Laik Kalacak”, “Birlik, Mücadele, Dayanışma”, “Kormuyoruz, Susmuyoruz, İtiat Etmiyoruz” ve ifadelerini içeren sloganlar attı.

Geçit yok

Eyleme destek veren, katılım gösteren sendika, örgüt, siyasi parti başkan ve temsilcileri Şehitler Anıtı önünde kurulan sahneye çıkarak eylemcileri selamladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem; iradeye, değerlere, laik toplum yapısına, eğitime, okullara, kız çocuklarına, kadınlara, geleceğe ve varlığa el uzatıldığını savunarak, bunlara “geçit yok” demek için bir araya geldiklerini söyledi. KTÖS Başkanı Mustafa Baybora da; ülkede siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel çürüme yaşandığını ve toplumsal gerilemenin her geçen gün arttığını savundu. “İrademize sahip çıkmak için buradayız. İrade buradadır, irade Lefkoşa’dadır. Bu iradeye saygı göstereceksiniz.” diyen Baybora, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu. Eylem, konuşmaların ardından Sol Anahtarı isimli müzik grubunun sahne almasıyla sona erdi.