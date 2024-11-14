Kemiğini kırdı

Girne’ye bağlı Dağyolu köyünde meydana gelen olayda 72 yaşındaki eşine sürekli şiddet uygulayan 75 yaşındaki Mustafa Sakallı tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı, daha önce de eşine şiddet uyguladığı için cezaevine gönderildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 12 Kasım2024 tarihinde, saat 13.30 raddelerinde, Dağyolu'ndaki, ikametgahı içerisinde, eşi I.S’nin sağ yanağına sol eliyle yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini ve elmacık kemiğinin kırılmasına neden olduğunu söyledi. Polis, Mustafa Sakallı'nın ciddi darp ve vahim zarar suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının daha önceden de yine müştekiye karşı şiddet gösterdiğini ve teminata bağlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının bir ayı aşmayan bir süreyle cezaevinde beklemesine emir verdi.