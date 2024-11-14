Kafası bozuk

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, çalıştığı işyerine çocuklarıyla beraber gelen eski eşine hakaretler yağdıran ve tehdit eden Fikri Atalay, şikayet üzerine gözaltına alınarak, dün tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Söker, zanlının, 12 Kasım saat 12.45’te, çocuklarıyla birlikte işyerine gelen eski eşine hitaben, “sana bu çocuklarla şehir dışına çıkma diyorum. Elimin tersindesin, şimdi çarpacağım, sürtük, onunla bununla ilişkiye giriyorsun, seni öldüreceğim” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Zanlının şikayet üzerine tutuklandığını bildiren polis, soruşturmanın yeni başladığını belirtti ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

