100 bin TL ödedi

Suna ERDEN

Lefkoşa- Güzelyurt anayolu Gönyeli civarında yaya Hüseyin Ulu’nun ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan 33 yaşındaki Kemal Düzgün dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere 100 bin TL nakit teminatla serbest bırakıldı.

Duruşmada soruşturmanın devam edeceği belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, kazanın 22 Aralık 2024 tarihinde saat 17.50 sıralarında Lefkoşa- Güzelyurt Anayolunun 2-3'üncü kilometreleri arasında meydana geldiğini hatırlattı. Polis, sürücü Kemal Düzgün’ün yönetimindeki VM 901 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği esnada, Gönyeli civarında bulunan İrmar Market önlerine geldiğinde, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Hüseyin Ulu’ya aracının sol öne kısmı ile çarptığını söyledi. Polis, Ulu’nun kaza mahallinde yaşamını yitirdiğini kaydetti. Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, kaza mahalli çevresinde kamera görüntüsü olup olmadığını araştıracaklarını kaydetti. Polis, zanlı ve yayadan alkol ve uyuşturucu testi için kan örneği alındığını da belirtti. Polis, yayadan da kan örneği alınacağını ifade etti.

3 günde 13 ifade alındı, 5 kamera görüntüsü tespit edildi

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde biri kaza anını gösteren 5 adet kamera görüntüsü tespit edildiğini açıkladı.

Polis, ayrıca zanlı ile Ulu’dan alkol ve uyuşturucu testi için alınan kan örneklerinin analize gönderildiğini belirtti.

Ulu’nun otopsinin de yapıldığını kaydeden polis, ölüm nedeninin trafik kazasına bağlı kırıklar ve iç kanama olduğunu açıkladı.

Polis, ayrıca yolun aydınlatma durumuyla ilgili Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu

(Kıb-Tek) ile yazışma yapıldığını ifade etti. Polis, 3 günlük sürede 13 ifade alındığını, zanlının daha önce sürat ve dikkatsiz araç kullanma suçlarından trafikte sicili olduğunu belirtti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını ve davası görülünceye kadar ehliyetine el konulmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.