Resmi tören düzenlendi

Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesinin her aşamasında yer alarak büyük katkı koyan ve önemli görevlerde bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar (90) cumartesi sabahı hayatını kaybetti.

Rüstem Tatar’ın cenazesi aynı gün Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen resmi törenin ardından

Covid-19 kuralları çerçevesinde ve birinci derece aile yakınlarının katılımıyla Lefkoşa Kabristanlığına defnedildi.

Eski milletvekili ve maliye bakanlarından Rüstem Tatar için ilk tören Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlendi. Saat 12.30’da saygı duruşu ile başlayan törende, Rüstem Tatar’ın özgeçmişinin okunmasının ardından Eski Meclis Başkanı ve Başbakanlardan Hakkı Atun bir konuşma yaptı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nun konuşmasıyla devam eden tören, naaş önünde protokol sırasına göre saygı duruşu ve saygı geçişiyle sona erdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile kardeşleri Erhan Tatar ile Havva Tatar’ın taziyeleri kabul ettiği törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar ve milletvekilleri, bazı parti başkan ve temsilcileri ile sevenleri katıldı.

Atun: Vizyon sahibi, eğitimi çok önemseyen biriydi



Eski Meclis Başkanı ve Başbakanlardan Hakkı Atun, Rüstem Tatar’ın çok yakın bir mesai arkadaşı olarak konuştuğunu kaydetti; Kıbrıs Türk halkı ile devletine Rüstem Tatar gibi hizmet eden bir kişi hakkında konuşmasının kendisi için bir onur olduğunu söyledi. Atun, Rüstem Tatar’ın bir cumhurbaşkanı yetiştirmenin gururuyla gözlerini yumduğunu da ifade etti ve merhuma rahmet, tüm ailesine de sabır ve başsağlığı diledi.

Sennaroğlu: Onurlu görevler verdi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da, Rüstem Tatar’ın Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesine şahitlik etmekle kalmadığını, bizzat bu mücadeleye katılarak onurlu görevler verdiğini ifade etti.

Dualar eşliğinde defnedildi

Rüstem Tatar’ın cenaze töreni ise saat 14.00’te Lefkoşa Kabristanlığında gerçekleştirildi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen cenaze törenine; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve birinci derece aile yakınlarının yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bazı bakanlar, bazı milletvekilleri, bazı parti başkan ve temsilcileri katıldı. Cenaze namazı, Din İşleri Başkanı Talip Atalay tarafından kıldırıldı. Cenaze namazını müteakip Rüstem Tatar’ın tabutu askerler tarafından taşınarak, gömüleceği alana getirildi. Rüstem Tatar’ın tabutunun sarılı olduğu bayraklar, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edildi. Rüstem Tatar, dualar eşliğinde defnedildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021, 10:45