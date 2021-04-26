Gürpınar'da 50 dönüm kül oldu

Onur ULAĞ

Gürpınar köyü civarında, Bayraklı Tepe olarak bilinen makilik alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangın 3 saatte söndürüldü. Polis, İtfaiye ve Orman Dairesi ekiplerinin büyük uğraşları sonucu yangın söndürülürken, makilik alanın içerisinde bulunan ağaçlar kül oldu.

Polisten yapılan açıklamaya göre; yangın dün saat 13.30 sıralarında Bayraklı Tepe olarak bilinen bölgede çıktı.

Yangına Polis, İtfaiye ve Orman Dairesi ekipleri müdahale etti. Ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu yangın söndürülürken, 50 dönümlük ağaçlık ve makilik alan yanarak kül oldu.



Yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediği, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Havalar ısındı, yangınlar başladı

Öte yandan önceki gün de Beyarmudu’nda, “İncir Ovası” olarak bilinen mevkide bulunan çöplük alan içerisinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu İsmail Korhan Deveciler’e 4 dönüm arazi içerisinde bulunan 150 zeytin ağacı, 10 limon ağacı, 7 incir ağacı kısmen, 5000 metre uzunluğundaki damlama sulama lastiği, 60 m uzunluğundaki ana su hat lastiği, 14 adet su vanası, Ali İloaras’a ait arazi içerisindeki 25 adet slaj bala, 100 m uzunluğundaki sulama lastiği, Türkay Hocanın’ a ait 28 dönüm arazi içerisindeki biçilmemiş buğday, 300 m uzunluğundaki sulama borusu, Ahmet Zort’a ait 5 dönüm arazi içerisindeki biçilmemiş vigolar, Ergün Kargınel’e ait arazi içerisindeki 9 adet bala ve 200 m uzunluğundaki sulama lastiği, İbrahim Önsoy’a ait 50 dönüm arazi içerisinde bulunan 30 dönüm biçilmemiş arpa ile vigolar ile yaklaşık 30 dönüm kıraç arazi içerisinde bulunan kuru otlar tamamen yandı.

Yeni Erenköy’de de, Cyprus Pearl tatil köyüne giden yol kenarında, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu Cyprus Pearl Tatil Köyü’nde bulunan yaklaşık 250 metrekare alan içerisindeki kuru otlar tamamen yandı.