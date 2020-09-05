10’ar bin TL ödediler

Suna ERDEN

Bilişim sistemlerini kullanarak, çalıntı kredi kartı bilgileriyle 180 bin TL’lik vurgun yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ancak yapılan soruşturmada devleti de dolandırdığı ortaya çıkan muhasebeci Halit Sancak ile suç ortağı tasdik memuru Ömür Canateş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Halit Sancak’ın tasdik memuru ile bir olup, sahte evrakla pandemi döneminde devletin verdiği bin 500 liralık katkıyı aldıkları belirlendi. Sancak ile Canateş’in sahte vekâletnamelerle 24 kişi adına toplam 37 bin 500 TL devlet katkısı aldıkları kaydedildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Halit Sancak’ın 2020 yılı Nisan ve Mayıs aylarında adına kayıtlı bulunan ancak faal olmayan temizlik şirketinde 34 kişiyi çalışıyor gibi göstermek için sahte evrak düzenlediğini, tasdik memuru Ömür Canateş’in ise bu evrakları onayladığını söyledi.



Polis memuru, Sancak’ın sahte olduğuna inanılan vekâletnamelerle, Covid -19 döneminde devletin katkı olarak çalışanlara verdiği bin 500 TL’lik ödemeleri aldığının belirlendiğini açıkladı.Polis, zanlı Halit Sancak’ın 24 kişi adına sahtekârlıkla devletten toplam 37 bin 500 TL temin ettiğini aktardı.Polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.Mahkeme, Halit Sancak ve Ömür Canateş’in 10’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her ikisi için 2’er kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.