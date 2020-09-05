Sonuçlar bekleniyor

Çiğdem AYDIN

Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu sekreterinde Coronavirüs görülmesi sonrasında, Yeni Erenköy’de kamp kuran Güney Mesarya Halk Tiyatrosu ekibinden 18 kişi karantina oteline alındı.

Diyalog’a konuşan Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Sanat Yönetmeni İzel Seylani, testi pozitif çıkan kişinin kamp tamamlandıktan sonra hasta olduğunu söylerken, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ise karantinaya alınan 18 kişide Covid-19 belirtisi olmadığını ifade etti. Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif de köyde endişenin hakim olduğunu dile getirdi.

Ne dediler…?

İzel Seylani (Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Sanat Yönetmeni)

“Şu anda hepimiz iyiyiz, hiç birimizde herhangi bir belirti bulunmuyor. Bu süreci sakince atlatacağız, umutluyuz. Pozitif çıkan arkadaşımız bizim ekibimizden. Geçtiğimiz hafta Karpaz’da bir sosyal sorumluluk projesi yaptık, bu kapsamda ekibimizden 18 kişilik grup doğa temizliği için Yeni Erenköy’de kamp kurduk. Orada bir temasımız oldu neticede aynı grupla aynı ortamda bulunuyorsun. Arkadaşımız rahatsızlanınca arada da kısa bir zaman dilimi olduğu için tedbir amaçlı bizler de karantina oteline alındık. Bu hastalığın belirlenmesi için 8 -9 gün geçmesi gerekiyor. Pazar günü test yapılacak hepimize, o süreci bekliyoruz. Bekleme süreci sonrasında testimiz yapılacak dileğimiz negatif çıkmaktır. Şu anda durumumuz iyi.”



İlker Edip (Beyarmudu Belediye Başkanı)

“Bu ekip bizim tiyatro ekibimizdi. Hafta sonu da kamp yaptılar birlikte, bu bayan da o ekibin bir üyesi idi.

Bu nedenle onlarla beraber olan 18 kişi karantina altına alındı. Şu ana kadar herhangi bir belirtileri yoktur. Pazar günü 7 gün dolacak ve testleri yapılacak. Vakanın Lefkoşa’daki güzellik salonunda çalışan ve pozitif çıkan şahıstan bulaştığı biliniyor. Köyde tedirginlik ama itidalli olmak gerekiyor. Belediye olarak takipteyiz zaten kimsenin bir endişesi olmasın. Bu arada tedbir amaçlı belediyede çalışan 35 personelimize de PCR testi yaptırdık, sonucu bekliyoruz.

Ahmet Latif (Akdoğan Belediye Başkanı)

“Şu anda köyde bir tedirginlik vardır. Özellikle okul konusunda veliler rahatsızdır. Aileler çocuklarını okula gönderip göndermeme konusunda düşüncelidirler. İster istemez bir panik havası oluyor.”