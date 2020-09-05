Kafasına da vurdu

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Eşiyle kavga ettiği sırada araya giren amcasının kaburgasını kıran Bulut Sarıdoğan tutuklandı

Kafasına da vurdu
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Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Vadili köyünde karı-koca kavgasını ayırmaya çalışan Mustafa Sarıdoğan’ın 
6 kaburgası kırıldı, kafasında yırtık oluştu. Sarıdoğan’ın yeğeni ile eşinin kavgasını ayırmaya çalıştığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan Sarıdoğan’ın ameliyat edileceği kaydedilirken, tutuklanan Bulut Sarıdoğan dün mahkemeye çıkarıldı. 
Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli polis memuru İbrahim Bulut, olayın önceki gün meydana geldiğini ifade etti. Polis, eşiyle kavga eden zanlının araya giren ve olaya müdahale eden amcası Mustafa Sarıdoğan’ı darp ettiğini ifade etti.

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Polis memuru, zanlının amcasını yere düşürdüğünü, 6 kaburga kemiğinin kırılmasına, başında yırtık oluşmasına neden olduğunu söyledi.
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan amcanın ameliyata alınacağını aktaran Bulut, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti. 
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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Soruşturma sürüyor
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