Soruşturma sürüyor

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Ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan iki Suriyelinin gözaltında tutuldukları yerden kaçmasına yardım ettiği iddia edilen Erdoğan Kaplan 7 gün daha hücrede kalacak

Soruşturma sürüyor
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Suna ERDEN
Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilerek yakalanan ve Lapta Gençlik Merkezi’ne yerleştirilen iki erkek Suriyelinin kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanan Erdoğan Kaplan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. 
Duruşmada zanlı ile Suriyeliler arasında yoğun telefon görüşmeleri yapıldığının tespit edildiği açıklandı. 
Olayı soruşturan polis, Lapta Gençlik Merkezi’ne yerleştirilen mültecilerden ikisinin yasal tutukluluktan firar ettiğini söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, Suriyeli şahıslarla 14 kez telefon görüşmesi yapan Erdoğan Kaplan’ın tespit edildiğini belirtti.

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Polis, zanlının 2 Eylül’de Gazimağusa’da gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru, zanlının telefon dökümlerinin detaylı incelemesinin sürdüğünü ifade etti.
Firar eden şahısların henüz bulunamadığını, soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, ek süre istedi.
Mahkeme hakkında yasal tutukluluktan firara yardım etme suçundan soruşturma yürütülen zanlının 
7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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