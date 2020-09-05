Ev basıp zorla para koparma'ya çalıştılar

Suna ERDEN

Gönyeli’de İkenna Thankgod Kanu’nun evine gidip para istedikleri alamayınca kesici aletle yaraladıkları iddia edilen Desmond Obinna Ibe ve Zachariah Temitope Ogungbile hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Üniversite öğrencisi olan zanlılar 20 bin TL nakit teminat şartıyla yargılanıncaya kadar özgür kaldı.

Soruşturmayı yapan polis, Desmond Obinna Ibe ve Zachariah Temitope Ogungbile’nin 28 Ağustos 2020 tarihinde Gönyeli'de yaşayan İkenna Thankgod Kanu’nun evine gidip, para istediklerini, kesici bir cisim ile sağ elinden yaraladıklarını ve iPhone x max marka siyah renk cep telefonunu aldıklarını söyledi.

Polis memuru, İkenna Thankgod Kanu olayın olduğu gece Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, tedavisinin ardından birkaç saat sonra taburcu edildiğini ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2020, 10:24

Polis, Kanu’nun sağ el başparmağında tendon kopması nedeniyle hareket kısıtlılığı oluştuğunu ve plastik cerrahi tarafından dikilmesi gerektiğini söyledi.Polis, zanlıların önceki gün Lefkoşa Adli Şube'ye gelerek yaşanan olayı anlatıp gönüllü ifade verdiklerini belirtti.Zanlıların doktor kontrolünden geçirildiğini kaydeden polis, Desmond Obinna Ibe'nin sağ kulak arkasında 2-3 santimlik kesiye rastlandığını ifade etti. Zecheriah Temitope Ogungbıle'nin muayenesinde darp ve cebir izine rastlanmadığını belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, üniversite öğrencisi olan zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, 20’şer bin TL nakit teminat yatırmaları ve ikamet adreslerinden izinsiz ayrılmamaları şartları ile zanlıların tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.