120 kişiye ceza yazıldı

Trafik ekipleri önceki akşam ülke genelinde rutin denetim gerçekleştirdi. Ekipler, toplam bin 947 araç sürücüsünü kontrol ederken, 357’si hakkında yasal işlem başlattı. Ayrıca 65 araç da çeşitli nedenlerden dolayı trafikten men edildi.

Polis yapıtlığı açıklamada rapor edilen 357 sürücüden 120’sinin sürat suçu işlediğini bildirdi.

Ceza yazılan sürücülerden 20’sinin alkollü araç kullandığı tespit edilirken, 4 sürücünün sürüş ehliyetsiz, 13 sürücünün de cep telefonuyla konuştuğu belirlendi.