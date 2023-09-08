Honda’yı devirdi

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza, 30 yaşındaki Ayşe Karpuz isimli sürücünün, yönetimindeki araçla dikkatsizce sol şeride geçmesi sonucu gerçekleşti. Sol şeride geçip, Zalihe Yarkınee (K-34) yönetimindeki araca çarparak, devrilmesine neden olan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre; kaza 18.30 sıralarında meydana geldi.

Yönetimindeki RR 343 plakalı araçla üç şeritli yolun ikinci şeridinde seyreden Ayşe Karpuz, dikkatsizce sol şeride geçti. Sürücü, o esnada soldan birinci şeritte seyreden Zalihe Yarkınee (K-34) yönetimindeki MZ 038 plakalı araca çarptı .

Çarpmanın etkisiyle MZ 038 plakalı araç tavanı üzerine devrildi.

Kazada hafif yaralanan MZ 038 plakalı araç sürücüsü Zalihe Yarkıner, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, kaza mahallinde sağlık kontrolünden geçirildi .

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Alkollü sürücü kaza yaptı

Öte yandan dün sabahın ilk saatlerinde Gazimağusa’da alkol nedeniyle kaza oldu.

Polisten verilen bilgiye göre; 21 yaşındaki Burak Şimşek (E-21) 140 miligram alkollü içki tesiri altında direksiyon hakimiyetini kaybederek, Sabancı Öğrenci Yurdu önüne geldiğinde FP 252 plakalı salon aracıyla yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmadı.