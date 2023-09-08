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Honda’yı devirdi

Dikkatsizce sol şeride geçen sürücü, Zalihe Yarkınee yönetimindeki araca çarptı

Honda’yı devirdi
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Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza, 30 yaşındaki Ayşe Karpuz isimli sürücünün, yönetimindeki araçla dikkatsizce sol şeride geçmesi sonucu gerçekleşti. Sol şeride geçip, Zalihe Yarkınee (K-34) yönetimindeki araca çarparak, devrilmesine neden olan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre; kaza 18.30 sıralarında meydana geldi.  
Yönetimindeki RR 343 plakalı araçla üç şeritli yolun ikinci şeridinde seyreden Ayşe Karpuz, dikkatsizce sol şeride geçti. Sürücü, o esnada soldan birinci şeritte seyreden Zalihe Yarkınee (K-34) yönetimindeki MZ 038 plakalı araca çarptı .
Çarpmanın etkisiyle MZ 038 plakalı araç tavanı üzerine devrildi.
Kazada hafif yaralanan MZ 038 plakalı araç sürücüsü Zalihe Yarkıner, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, kaza mahallinde sağlık kontrolünden geçirildi .
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Alkollü sürücü kaza yaptı
Öte yandan dün sabahın ilk saatlerinde Gazimağusa’da alkol nedeniyle kaza oldu.
Polisten verilen bilgiye göre; 21 yaşındaki Burak Şimşek (E-21) 140 miligram alkollü içki tesiri altında direksiyon hakimiyetini kaybederek, Sabancı Öğrenci Yurdu önüne geldiğinde FP 252 plakalı salon aracıyla yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

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